El almirante Aniceto Rosique Nieto, Premio Fundación Isaac Peral de Honor Los galardones también distinguen a Cementos La Cruz, Fama Sofás, Gor Factory y el doctor Carlos García Izquierdo por su apuesta por la innovación, el liderazgo y el aporte al desarrollo industrial y científico

La Fundación Isaac Peral anunció este lunes los ganadores de la III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional, que reconocen la innovación, el liderazgo y el aporte al desarrollo industrial y científico de la Región de Murcia.

Como novedad de esta edición, se inaugura la categoría del Premio Fundación Isaac Peral de Honor, el cual ha sido concedido al almirante Aniceto Rosique Nieto en reconocimiento a su trayectoria ejemplar al servicio de España, de la Armada y de la industria regional, así como por su compromiso con la modernización tecnológica y el impulso del tejido industrial vinculado a la defensa.

Nacido en Fuente Álamo (Murcia) en 1960, Rosique ha desempeñado una brillante carrera desde su ingreso en la Escuela Naval Militar hasta alcanzar en 2020 el grado de Almirante. Actual Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, ha liderado proyectos estratégicos nacionales e internacionales que fortalecen la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa. La Fundación reconoce especialmente su compromiso con la industria murciana, impulsando desde Cartagena la participación de empresas locales en programas como el S-80, que han potenciado la innovación, la competitividad y el desarrollo económico regional.

El Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año ha sido concedido a Cementos La Cruz por su proyecto Eraclitus, una iniciativa pionera en Europa para desarrollar cementos de baja huella de carbono mediante la sustitución del clínker por materiales alternativos y circulares. Eraclitus, financiado por el Innovation Fund de la Comisión Europea, permitirá reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ gracias a la utilización de biomasa y a la introducción de nuevas tecnologías, como un sintetizador de arcillas calcinadas único en el continente.

La Fundación Isaac Peral reconoce en Cementos La Cruz un modelo de innovación sostenible y colaborativa, que combina ciencia, industria y compromiso medioambiental para transformar el futuro del sector cementero.

La empresa Fama Sofás, fundada en Yecla en 1972, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial por más de cinco décadas de innovación continua, internacionalización y compromiso con las personas. Pionera en su sector, Fama fue la primera empresa mundial de sofás en incorporar sistemas CAD-CAM y tecnologías RFID, manteniendo una producción altamente personalizada y sostenible. Su modelo de gestión se apoya en valores humanos: flexibilidad laboral, bienestar de los empleados y compromiso medioambiental —recupera el 99,985 % de sus residuos—.

La Fundación Isaac Peral le otorga este premio por ser un ejemplo de empresa familiar que ha sabido combinar tecnología, sostenibilidad y valores humanos, convirtiéndose en un referente internacional del mueble tapizado.

El Dr. Carlos García Izquierdo, profesor de investigación del CEBAS-CSIC y referente internacional en la ciencia del suelo, ha sido galardonado con el Premio a la Investigación por su brillante trayectoria dedicada a la valorización de residuos orgánicos y la mejora de la fertilidad del suelo como vía para mitigar el cambio climático. Con más de 240 publicaciones científicas y una intensa labor de transferencia tecnológica, ha liderado proyectos europeos e internacionales que han permitido aplicar soluciones reales de economía circular al sector agroambiental.

La Fundación Isaac Peral reconoce en el Dr. García Izquierdo una carrera de excelencia científica con impacto social, que conecta la investigación básica con la sostenibilidad y la competitividad de la industria agroambiental regional.

La empresa murciana Gor Factory, con sede en Fortuna y creadora de las marcas Roly, Roly WRK y Stamina, ha sido reconocida con el Premio a la Empresa del Año por su modelo empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización. Gor Factory ha implantado uno de los sistemas logísticos más avanzados de Europa —ADAPTO, capaz de procesar más de 8.000 referencias por hora— y ha reforzado su liderazgo en digitalización y comercio electrónico multilingüe. Además, destaca por su compromiso medioambiental, con una planta fotovoltaica que cubre el 75 % de su consumo eléctrico y certificaciones ambientales internacionales, y por su apuesta por la integración social y el empleo inclusivo.

La Fundación Isaac Peral le concede este galardón por representar un ejemplo de empresa murciana global, sostenible y tecnológicamente avanzada, que conjuga crecimiento industrial con responsabilidad social.

La gala de entrega de estos premios tendrá lugar el 23 de octubre de 2025, a las 19.30 horas, en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena.

El jurado de esta edición, integrado por especialistas del ámbito académico, empresarial y tecnológico, ha valorado criterios como innovación, impacto, sostenibilidad y contribución a la región. Los miembros del jurado de esta edición son: Ignacio Conesa, patrono de la Fundación Isaac Peral y consejero de Zamora Company; Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia; Nabil Khayyat, ex jefe de la división de Promoción y Coordinación del CDTI; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan Jesús Lozano, director regional de CaixaBank; José Luis Marcos, vicesecretario general de Croem; Salvador Marín, presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs; Juan Luis Pedreño, portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Yolanda Torres, vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales; y Bartolomé Viudez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero vicepresidente de Cajamar.

La Fundación Isaac Peral (FIP) reconoce, a través de estos premios, a empresarios, empresas, organizaciones, investigadores, asociaciones e instituciones de la Región de Murcia que han impulsado, desarrollado o implementado iniciativas de valor añadido en los sectores industrial y tecnológico. Además, pone en valor la promoción y el desarrollo tecnológico e industrial en la Región. Toda la información de los premios se puede consultar en la web https://www.fundacionisaacperal.es/premios.