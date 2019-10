El alhameño que planta cara al alzhéimer alex Carlos Cerón forma parte del equipo de investigación de Valentín Fuster, que ha descubierto que un anticoagulante oral es capaz de retrasar la enfermedad en ratones PACO ESPADAS MURCIA. Domingo, 13 octubre 2019, 16:19

Aunque echa en falta su casa del campo del camino de Los Tejares de Alhama, la de los abuelos paternos, rodeada de huertos de naranjos, higueras, parrales y acequias, el biotecnólogo Carlos Cerón se emplea a fondo cada día, junto con su equipo, en las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid.

Con tan solo 26 años, ha demostrado, junto a sus compañeros, que el tratamiento con el fármaco dabigatrán, un anticoagulante oral de acción directa, retrasa en ratones la aparición de la enfermedad del Alzheimer. El estudio, publicado esta semana en el 'Journal of the American College of Cardiology (JACC)', ha tenido un gran impacto.

Su padre, Antonio, ingeniero agrícola, es propietario de la empresa Semilleros Espuña, en donde un joven Carlos realizó algún que otro trabajo durante los veranos. Pero no le llegó a convencer como futuro profesional la empresa familiar, que quizás sea dirigida algún día por alguno de sus dos hermanos pequeños. En los duros años de carrera, en las tardes de verano y durante los fines de semana, fue camarero en Librilla, en el bar La Bodega, local dirigido magistralmente por su tío materno Antonio. Su madre, profesora, es natural de esta localidad. En este tiempo se relacionó con la población de Librilla, sirviendo vinos y cervezas, siempre acompañadas de las deliciosas tapas de esa tierra.

Desde abril trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

Alhama y Librilla le hacen tener el corazón dividido, aunque en el fondo se considera un vecino del núcleo rural de Las Flotas de Alhama, situada en plenos Saladares del Guadalentín, lugar donde nació su padre. También tiene genes familiares en la pedanía de El Berro, situada en la parte perteneciente a Alhama en Sierra Espuña.

En Alhama tiene sus amigos de infancia y, desde que marchó de la localidad, cada año espera la llegada de las fiestas de Los Mayos, fecha en la que se desplaza hasta su tierra para colocarse su traje de bufón o arlequín y saltar al ritmo de Malvariche por las calles, en estas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional.

Cuando en el año 2010 comenzó la carrera de Enfermería, ya tenía claro que no se veía tratando a pacientes en los hospitales, lo que le llevó a dejar la carrera. Su padre, viéndole confuso, le habló de una nueva carrera que se iniciaba en la Universidad de Murcia. Se documentó sobre ello y comenzó Biotecnología. Reconoce que aquel inicio fue malo, incluso se marchó un año a la Politécnica de Valencia buscando su destino, pero solo fue un bache. No olvida su año de Enfermería, y las salidas con sus compañeros de clase, con los que compartía piso en la ciudad de Murcia.

Máster en neurociencias

A Valencia se marchó a preparar una beca en tercero de carrera. Allí, uno de sus profesores, que se dedicaba a estudiar el uso de nanopartículas para tratamientos de Neurorología, le hizo interesarse en ese campo. Más tarde realizó un máster en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Neurociencia, que le permitió trabajar en el laboratorio, en proyectos relacionados con el alzhéimer del Centro de Investigación 12 de Octubre. Al finalizar su máster se presentó a una oferta de trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que dirige el investigador Valentín Fuster. El pasado mes de abril consiguió el puesto.

A largo plazo no tiene claro su futuro: aún le queda un año y medio de contrato, pero su intención es continuar en Madrid para desarrollar su tesis doctoral en el CNIC.

El trabajo de Carlos Cerón, en el equipo de Fuster, se ha centrado en la búsqueda de marcadores diagnósticos del alzhéimer. Los investigadores han demostrado que los ratones de laboratorio, después de un año de tratamiento con dabigatrán, no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la circulación cerebral. Asimismo, se observó que esta terapia disminuía la inflamación cerebral, el daño vascular y reducía los depósitos del péptido amiloide, signos típicos del alzhéimer. El dabigatrán es un anticoagulante oral de acción directa usado habitualmente para prevenir el ictus. Ahora, se abre una puerta para su utilización en el tratamiento del alzhéimer. Se trata de un avance prometedor, aunque deba acogerse con cautela. Los fármacos aprobados hasta la fecha solo ayudan temporalmente con los problemas de memoria, pero no consiguen detener ni revertir los síntomas.

Cerón achaca el logro a la doctora que dirige el equipo científico, Marta Cortés, y al investigador Valentín Fuster, quien reside en Estados Unidos, aunque semanalmente se desplaza un día hasta España para reunirse con los investigadores del CNIC.

Carlos Cerón quiere seguir por el camino que ha iniciado, y que se le conozca por sus hallazgos en la investigación. De momento, del camino de Los Tejares ha llegado a uno de los principales centros de investigación en España.