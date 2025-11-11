La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivienda donde permanecía retenida la mujer retenida ilegalmente. G. C.

Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama

La retenida, de 50 años, estuvo maniatada y amordazada en una habitación de su domicilio, y sufrió desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Una mujer de 50 años fue liberada por la Guardia Civil tras permanecer, durante una semana, retenida en contra de su voluntad en una habitación de su domicilio en Alhama de Murcia. Tres personas, que convivían con la víctima en la vivienda, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

La actuación se inició cuando un guardia civil fuera de servicio recibió una información sobre la posible existencia de una mujer secuestrada en una vivienda de Alhama. Debido a la gravedad del supuesto delito y para verificar si estas informaciones eran ciertas, la Benemérita, con la información aportada por el agente, activó de inmediato un dispositivo operativo dirigido a la localización del inmueble.

Las indagaciones resultaron positivas cuando los investigadores dieron con la casa: una vivienda, propiedad de la mujer, que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad, conocidos delincuentes de la zona y vinculados al mundo de las drogas.

La Guardia Civil estableció un dispositivo policial para el rescate de la supuesta víctima, que culminó con la detención de los tres sospechosos y la liberación de la víctima, que fue localizada dentro de una de las habitaciones en un estado físico deplorable. En la estancia, donde al parecer había permanecido encerrada durante una semana, había un candado exterior. Dentro de la misma se encontró un colchón en el suelo, ropa tirada y suciedad. En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo, a modo de secadero.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro médico de Alhama de Murcia desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia. El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla, privarla de medicación, comida y bebida. A los arrestado se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  6. 6 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  7. 7

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  8. 8

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%
  9. 9 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  10. 10

    La Policía registra una vivienda en Murcia por receptación de objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama

Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama