Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama

Un trabajador resultó herido con quemaduras de segundo y tercer grado en sus extremidades en un conato de incendio declarado cuando realizaba labores de albañilería en las instalaciones de ElPozo Alimentación, en Alhama de Murcia.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, el fuego pudo ser extinguido con los medios internos de la empresa, de modo que no fue necesaria la intervención de los bomberos.

Se dio aviso a Policía Local, Guardia Civil, Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), sanitarios del 061 y Bomberos del CEIS, quienes anularon su salida al confirmarse la situación controlada. A su llegada, los sanitarios prestaron primeros auxilios al trabajador herido y posteriormente lo trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.