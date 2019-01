«Entré en política para dar lo mejor de mí en estos años, y después volveré a ser maestra» Mariola Guevara, en el Ayuntamiento. / P. E. Mariola Guevara Cava - Alcaldesa de Alhama de Murcia y candidata del PSOE a las elecciones municipales «A pesar de impagos atrasados, sentencias que hemos afrontado y un descenso de ingresos, saneamos las cuentas hasta el déficit cero» PACO ESPADAS ALHAMA DE MURCIA Domingo, 27 enero 2019, 09:13

Mariola Guevara (1976) pasará a la historia como la primera alcaldesa de Alhama de Murcia tras sustituir en el cargo a Diego Conesa, quien le cedió el testigo para tomar posesión como delegado del Gobierno en la Región. Y desde el PSRM-PSOE anuncian que será la candidata en las próximas elecciones después de un año como regidora.

-¿Cómo valora ser la primera mujer en la alcaldía alhameña?

-Es una sensación de orgullo y también de normalidad democrática. Y entiendo que genere cierta expectación, pero estoy convencida de que después vendrán otras, al igual que ocurre en muchos municipios desde hace años. Debemos seguir potenciando el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, sin dar un solo paso atrás. También es un motivo más de compromiso con todos los vecinos, cuyos intereses he defendido y defenderé siempre, primero desde la oposición, después como concejal de gobierno y ahora como alcaldesa, allá donde sea necesario.

-¿Cuáles han sido los principales logros de su equipo de gobierno?

-En estos casi cuatro años hemos transformado Alhama, realizando cambios de enorme trascendencia en todas las áreas. Comenzamos con una reducción del coste del equipo de gobierno en más de 160.000 euros al año, destinando ese dinero a educación pública. Con ello se han podido poner en marcha numerosos programas y proyectos, todos ellos competencias impropias del Ayuntamiento, pero fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños, y enfocados a la conciliación de la vida familiar y laboral.

-¿Por qué asumieron esas competencias que no les corresponden?

-Cuando llegamos había numerosas carencias en los centros. Así, los hemos dotado de pizarras digitales, ordenadores, aparatos de aire acondicionado, numerosas reformas de acondicionamiento y nuevas construcciones, la más importante el comedor y pabellón de usos múltiples del colegio Sierra Espuña, en el que hemos invertido más de 400.000 euros. También hemos llevado a cabo el arreglo integral del Teatro Cine Velasco, la cubierta de la plaza de abastos, el gimnasio del complejo deportivo Guadalentín y su pista de atletismo, en concreto, para esta última el Ayuntamiento sufragó la mayor parte de los 500.000 euros invertidos.

-Un problema importante del municipio es gestionar la red de agua.

-Alhama tenía, y sigue teniendo, un serio problema de pérdidas en sus redes, donde el 40% del suministro no pasaba por los contadores. En los dos últimos años hemos invertido más de 4 millones de euros para sustituir las viejas tuberías de agua potable y saneamiento, comenzando por los barrios más deteriorados, lo que ha logrado reducir esas pérdidas en un 100% en las zonas saneadas. Unas obras que deben continuar en los próximos años, donde se deben invertir alrededor de 25 millones de euros.

-¿En el área medioambiental qué otros proyectos destacaría?

-Hemos destinado cerca de 30.000 euros para recuperar la red de senderos de la sierra de La Muela; apostamos por la eficiencia energética al sustituir las viejas luminarias por sistemas led; así como reparamos y creamos nuevas zonas de juegos infantiles, al igual que parques caninos.

-¿Cuál es la situación financiera en la que se encuentra el Consistorio?

-A nivel judicial y fiscal nos encontramos diversas sentencias y pagos atrasados; supusieron un desembolso inicial de casi 3 millones de euros, a lo que hubo que sumar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre plusvalías, que nos hizo tener que devolver 5 millones a los bancos. Además, sufrimos el descenso brusco en el IBI en los resorts por la caída de los valores catastrales. A pesar de ello, hemos logrado sanear las cuentas y el Consistorio puede presumir de hasta tener un déficit cero.

-¿Qué actuaciones han llevado a cabo en materia de transparencia?

-Alhama es uno de los diez municipios más transparentes de España, un logro increíble viniendo de una total opacidad. Somos pioneros en diversos programas y medidas, como el servicio de Agente Tutor o los nuevos reglamentos de ayudas de Servicios Sociales, enfocados a la dignidad de las personas y no a la caridad, con un objetivo de empleabilidad para gente en riesgo de exclusión social.

«Tengo respaldo del partido»

-Tras elegirla Diego Conesa como la candidata del PSOE en Alhama, ¿cuáles son sus planes?

-Me gusta ser respetuosa con los tiempos, sin ruido. Cualquier decisión que he tomado ha sido muy meditada, teniendo un peso fundamental mi familia. En este momento, mi compromiso es con Alhama y sus vecinos, y tengo el respaldo del partido para afrontar la próxima legislatura conformando y liderando un equipo que siga trabajando para conseguir un municipio más justo, moderno e igualitario. Entré en política para dar lo mejor de mí en estos años, sabiendo que después volveré a mi puesto de trabajo como maestra.

-¿Y sus principales proyectos que llevará en su futuro programa?

-Pediremos a los alhameños que vuelvan a confiar en nosotros para abordar retos importantísimos para nuestro futuro, como la ansiada construcción del nuevo IES Valle de Leiva, un proyecto que hemos visto cómo se ha ido retrasado deliberadamente por parte de la Administración regional y para el que hemos dado todas las facilidades. También será una realidad el tercer pabellón deportivo, así como la remodelación de la Casa de la Cultura, que se convertirá en un espacio más moderno, funcional y seguro. Vamos a seguir luchando para obtener la ayuda que nos permita finalizar la rehabilitación del castillo. Y mejoraremos el parque industrial, fuente de atracción de empresas y creación de empleo. Además, abordaremos la remodelación del centro urbano con un gran parque central, concebido como un espacio para toda la familia, que responda a las necesidades de nuestros mayores con la ampliación de la residencia Virgen del Rosario y duplicar sus plazas.

-¿Cómo son sus relaciones con el Gobierno regional?

-Creo en la lealtad institucional y mi relación con los miembros del Ejecutivo regional siempre ha sido respetuosa y cordial. Pero a lo largo de estos años he comprobado con incredulidad cómo han primado determinados intereses personales y partidistas por encima del interés general. La falta de inversiones en aspectos básicos, como la educación pública, la sanidad o los servicios sociales, ha sido flagrante. El Ayuntamiento, no solo el nuestro, sino otros muchos de la Región, no ha tenido más remedio que asumir competencias propias de la Comunidad.