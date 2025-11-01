La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La autovía del Campo de Cartagena llegando a la A-7, en una imagen tomada desde el acceso al polígono. P. E.

El Pleno de Alhama de Murcia exige el enlace entre la A-7 y la autovía del Campo de Cartagena

La corporación se une para reclamar a Fomento la construcción de un nudo con salida directa a Murcia, para evitar el polígono Las Salinas

Paco Espadas

Paco Espadas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

El Pleno del ayuntamiento de Alhama de Murcia aprobó ayer, con los votos de todos los concejales presentes –de los 21 ediles faltaron dos–, instar a la Dirección General de Carreteras a la inmediata ejecución de un proyecto que complete el nudo de las autovías Alhama-Campo de Cartagena RM-2 y del Mediterráneo A-7, para dotar al municipio de un segundo acceso directo con Murcia.

Para acceder a la autovía del Mediterráneo desde Alhama y por la carretera de Cartagena, los vecinos tienen que superar la A-7 y acceder al parque industrial Las Salinas. La moción, presentada por el concejal de Urbanismo, Antonio José Caja (PSOE), destacó que «veinte años después de la finalización de las obras de construcción de la RM-2, los vecinos continúan esperando que se complete el nudo con salida directa a Murcia». Dijo estar la espera de citen en la Consejería de Fomento para tratar esta cuestión, ya que «es necesario que se ejecute de inmediato este nudo para evitar que se congestionen los accesos al parque industrial. Recordó que el nuevo vial que se construirá hasta la factoría de ElPozo permitirá descongestionar el tráfico pesado de la avenida Antonio Fuertes, con el desplazamiento de los camiones a una zona más despoblada.

Críticas del PP

La portavoz del PP y exalcaldesa, María Cánovas, señaló que en 2015 el entonces regidor, Alfonso Fernando Cerón (PP), recibió al consejero de Fomento Francisco Bernabé, quien presentó el proyecto de una rotonda que uniría la A-7 con la RM-2. El coste de la obra se estimó en unos 700.000 euros y su plazo de ejecución, en cuatro meses. Pero, según Cánovas, cuando el socialista Diego Conesa llegó a la alcaldía rechazó este proyecto.

