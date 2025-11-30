Los hermanos Fuertes, elegidos Alhameños del Año Deportistas, escritores y empresarios son premiados en la gala de la emisora de radio Cope Espuña

LA VERDAD Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

El teatro Velasco de Alhama de Murcia acogió este viernes la gala anual de la emisora de Radio Cope Espuña, donde fueron elegidos Alhameños del Año los hermanos José, Tomás y Juana Fuertes, propietarios de ElPozo Alimentación, una de las empresas del Grupo Fuertes.

Además de este reconocimiento, se premió a los vecinos de la localidad que más han destacado a lo largo del año. En total se entregaron hasta 26 reconocimientos. En concreto, para José Luis Martónez Aguila, David Soriano, Aarón García, IES Miguel Hernandez, Alfonso Rámirez, Ventorrillo del Tío Benito, Beppino Maieron y Victor Martínez, brigada Francisco Pérez, Ricardo Martínez, las Escuelas de Fútbol y Alhama Club de Fútbol, Germán Provencio, Bruno Rodriguez, Alvaro Micol y Gabriel Romero, Daniela Sánchez, Raúl López, León Molina, Perla Fuertes, Alfonso Cerón, Lazaro Jimenez y Voluntarios de Sierra Espuña,Clemente García, Cristobal Sánchez, Eloy Cerón, la empresa de logística Primafrio y la magistrada Consuelo Andreo compusieron el total de galardonados.

Temas

Alhama de Murcia