Dimite el presidente de la gestora del PP de Alhama tres días después de ser nombrado Juan Carlos Jiménez (i), tras ser nombrado presidente, junto a Miguel Ángel Miralles e Isabel Borrego. p. e. Juan Carlos Jiménez esgrime motivos «de salud» para justificar su renuncia a liderar la candidatura del partido en las elecciones municipales de mayo PACO ESPADAS ALHAMA DE MURCIA Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:44

«Escribo a toda la gestora para indicar mi decisión de no ser candidato a las elecciones, ya que no me encuentro bien de salud». Estas fueron las palabras escogidas por Juan Carlos Jiménez, hasta ayer presidente de la gestora del Partido Popular en Alhama de Murcia, para anunciar su intención de renunciar a liderar la candidatura popular para las elecciones municipales del mes de mayo. Lo hizo a través de un mensaje enviado al grupo de WhatsApp del PP alhameño.

La sorpresa en ese grupo -y en la dirección del PP regional- fue mayúscula, ya que Juan Carlos Jiménez había sido nombrado presidente de la gestora que dirige en la actualidad el Partido Popular de Alhama tres días antes de enviar este mensaje, en el que también alentaba a sus compañeros de partido a que buscaran directamente a otro candidato. Su decisión, según aseguraba el propio Jiménez en el mismo mensaje, es «irrevocable e innegociable». Y añadía que lamentaba «haber hecho perder el tiempo».

El comunicado de Jiménez llegaba al PP local el pasado domingo por la tarde, solo unas horas después de que fuera presentado como nuevo presidente de la gestora en la sede del Partido Popular de Alhama. Una presentación en la que fue arropado, además, por la diputada nacional y componente de la Ejecutiva Nacional Isabel Borrego, y por el secretario general del PP de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles. Sin embargo, en la dirección regional del PP desconocían ayer esta decisión adoptada por Jiménez. Según la portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, la noticia les llegaba por primera vez a través de esta Redacción. «Respetamos la decisión que haya podido tomar Juan Carlos», resumía una sorprendida Nuria Fuentes a 'La Verdad'.

La dirección regional del partido se enteró de la renuncia por la prensa: «Respetamos la decisión»

Hace ahora algo más de tres años, el entonces presidente del PP en Alhama de Murcia, Alfonso Fernando Cerón Morales, presentaba su dimisión, tras perder la alcaldía en la elecciones locales, aludiendo también a problemas de salud. Sin embargo, el malestar que se generó en el partido tras la jornada de investidura, en la que el PP votó al candidato de Izquierda Unida, llevó a Cerón a presentar su renuncia.

Carrasco se lo piensa

Tras aquel episodio, el Partido Popular quedó en manos de esta gestora, encabezada por la concejal Maribel Carrasco, que ahora ha vuelto a retomar la dirección tras la salida de Juan Carlos Jiménez. Pese a todo, Carrasco tampoco tiene previsto, en un principio, encabezar la candidatura del partido: «Nunca he pensado ser la cabeza visible del partido en Alhama», señalaba la concejal al retomar la dirección. Sin embargo, y en vista de lo sucedido, Carrasco estaría sopesando qué decisión tomar, siempre y cuando se lo propusieran desde la dirección regional, según ha podido saber 'La Verdad'.

La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ana Fernández Bastida, reconoció que «seguiremos trabajando, y si viene alguien con ganas y nos trae savia nueva, lo acogeremos». Además, Bastida mostraba su confusión por esta decisión que ha descolocado a los militantes populares de Alhama a tan solo seis meses de las elecciones locales. 'La Verdad' trató de obtener una declaración de Juan Carlos Jiménez, quien solo acertó a decir que «otro día».