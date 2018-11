La construcción en el residencial del Condado se reactivará el próximo año Entrada sur a la urbanización, ahora cerrada, que daría acceso a las nuevas viviendas. / P. Espadas El edil de Urbanismo confirma que una promotora ha adquirido ya gran parte de las parcelas al 'banco malo' P. ESPADAS Alhama de Murcia Lunes, 12 noviembre 2018, 07:52

La reactivación de la construcción en Condado de Alhama está prevista para el próximo año. Así salió a relucir en el último Pleno del Ayuntamiento. El edil de Urbanismo, Antonio José Caja, señaló en la sesión que el municipio lleva invertidos 2,8 millones de euros en mejoras de este espacio residencial ubicado junto a la pedanía de Las Cañadas, zona en la que aseguró que de nuevo se podría reactivar la inversión por el interés mostrado por un grupo inversor.

La localidad cuenta con una serie de desarrollos urbanísticos aprobados por el Consistorio, muchos de ellos aún son proyectos, o como el caso de Condado de Alhama, que tan solo se construyó una parte del primer sector, mientras que el segundo está dedicado ahora a la agricultura, como lo estuvo antes de la burbuja inmobiliaria de la construcción.

En la actualidad, Condado de Alhama I cuenta con 3.700 viviendas, aunque parte de su suelo edificable aún continua en blanco. Este desarrollo urbanístico en los últimos años se ha reactivado con el turismo estival; los residentes habituales rondan los 800, pasando la población a estar cerca de las 10.000 personas en verano, cifras que se aumentarán previsiblemente con la construcción de nuevas viviendas con un estilo diferente al de los inmuebles que se levantaron en el pasado.

«Esta previsto que a finales de año, o como mucho para el inicio del próximo, de nuevo se vean las grúas en este desarrollo urbanístico», señaló el concejal del ramo. «Se trata de un grupo inversor denominado Alhama First Property Invesment SL, que se ha hecho con gran parte de las parcelas que se encontraban en blanco y sin desarrollar, aunque con todos sus viales e infraestructuras realizadas; las han comprado al 'banco malo' -Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración (Sareb)-», añadió.

La construcción que se estaría proyectando consiste en casas con una pequeña parcela y con piscina. La empresa, de momento, ha presentado en el Consistorio un plano con todo tipo de detalles, como la tipología de las viviendas y el reparto de la edificabilidad. «Nos han manifestado que comenzarán con pequeñas fases de 10 o 15 viviendas», manifestó Caja.

Garantías y con cautela

«Desde el Ayuntamiento no tenemos prisas y no caeremos en la trampa del 'boom' inmobiliario que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. Pondremos todas las cautelas y elaboraremos los informes necesarios para asegurarnos de qué recursos hídricos disponen, estudiaremos qué tipo de infraestructuras estaban previstas en la zona, que Polaris se dejó a medio hacer y que hará el Ayuntamiento repercutiendo los gastos a los avales, así como a las cargas de urbanización, para que no tenga ningún tipo de coste para los vecinos», puntualiza el edil de Urbanismo.

La nueva empresa promotora cuenta con más de 500.000 metros cuadrados de suelo edificable, lo que supone el 60% del suelo edificable sin construir en Condado de Alhama I, pero, de momento, han presentado la solicitud para desarrollar 192.000 metros, en los que se construirían unas 300 viviendas en la primera fase, a lo largo de 2019, desarrollando más parcelas según avance la demanda en el mercado.