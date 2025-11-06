La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nacho García Vega encabeza la actual formaciónde Nacha Pop. Alejo Stivel, en una actuación. Andrés Ribón Nacho Gallego

Alhama de Murcia recupera su noche musical más esperada con los conciertos de Alejo Stivel y Nacha Pop

El recinto ferial Nueva Espuña recibirá mañana a la leyenda del rock argentino y al mítico grupo ochentero en un doble concierto del que se podrá disfrutar gratuitamente

Alhama de Murcia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39

Las intensas lluvias registradas el pasado mes de octubre durante la Feria de Alhama de Murcia hicieron aplazar uno de los platos fuertes de las fiestas, el concierto que iban a ofrecer los legendarios Alejo Stivel y Nacha Pop.

El Ayuntamiento de Alhama a través de su concejal de Festejos, Antonio García, anunciaba recientemente que será este sábado, 8 de noviembre, y a partir de las 23.00 horas, cuando se celebrarán ambos conciertos para deleite de los cientos de seguidores que cuentan ambos artistas en la Región de Murcia. Hay que recordar que el concierto tiene entrada libre hasta completar aforo.

El recinto ferial Nueva Espuña es el escenario elegido para este concierto doble. Por un lado, el público podrá disfrutar de la actuación de Alejo Stivel, la mítica voz de Tequila, actualmente de gira con su 'Muy Vivo Tour 2025', una oportunidad para disfrutar de algunos de los temas más reconocidos del músico argentino. Entre sus letras más populares y tarareadas se encuentran 'A mis cuarenta y diez', 'Dime que me quieres', 'Rubia' o 'Yo era un animal'.

El segundo concierto de la noche llegará de la mano del grupo Nacha Pop, referente del pop-rock español de los años ochenta, filas en las que militó el legendario Antonio Vega.

Alejo Stivel + Nacha Pop

  • Fecha y hora. Sábado, 8 de noviembre, a las 23.00 horas.

  • Lugar. Recinto ferial Nueva Espuña de Alhama de Murcia

  • Entrada gratuita. Hasta completar aforo

Nacha Pop realizará un repaso a su dilatada discografía entre las que destacan temas tan reconocidos como 'Lucha de gigantes', 'Relojes en la oscuridad', 'Vístete', 'Asustado estoy', 'Grité una noche' o la muy recordada 'Chica de ayer'

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia «invitamos a todos los vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de esta gran noche de música y buen ambiente, en la que se recuperará una de las citas más esperadas de nuestras fiestas patronales», asegura el concejal de Festejos. Afirma que el municipio vivirá una noche 'remember' muy especial de la mano de Alejo Stivel y Nacha Pop.

