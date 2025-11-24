Alfonso Guerra apela en Murcia al espíritu de la Transición porque las democracias «son frágiles»

«Con objeto de que el espíritu del consenso y el espíritu de la Transición se recupere» llegó este lunes a Murcia Alfonso Guerra, exvicepresidente ... del Gobierno de España entre 1982 y 1991, y uno de los arquitectos del régimen constitucional establecido en nuestro país desde 1978.

El histórico dirigente socialista inauguró este lunes el ciclo de conferencias 'Pensar la democracia', organizado por Fundación Cajamurcia y coordinado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho, Germán Teruel.

En una sala abarrotada, en la que se dejaron ver veteranos del PSRM como el exalcalde de Murcia José Méndez y el exdiputado Jorge Novella, Alfonso Guerra consideró que recuperar el espíritu de consenso es más fácil ahora que en los años 70, «cuando veníamos de una situación endiablada entre unos y otros», y recordó que las democracias siempre «siempre son frágiles», poniendo como ejemplo lo que está sucediendo con Donald Trump «en un país de tanta tradición democrática como EE UU».

El exvicepresidente se pronunció sobre asuntos de actualidad, como las implicaciones de su partido, el PSOE, en el 'caso Koldo' o la condena del Tribunal Supremo al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Respecto a la primera cuestión, tras realizar un llamamiento al respeto a la presunción de inocencia, recalcó que «las personas que están acusadas de unos delitos muy graves, presuntamente los cometieron en el momento en que ocupaban cargos de responsabilidad muy alta dentro del partido», por lo que no tiene sentido «mirar hacia otro lado o decir eso de que esa gente ya no tiene que ver nada con el partido».

Sobre la inhabilitación de Álvaro García Ortiz, negó que sea la primera vez que se da a conocer un fallo antes de que se redacte la sentencia. En cualquier caso, ve muy claro que, si Alberto González Amador no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso «no iba a estar el fiscal general sacando del fútbol a nadie por la noche». Por tanto, cree que «cuando uno da un paso, debe saber que puede tener una responsabilidad».

Sobre la posibilidad de cambiar el modo de elección del fiscal general, dejó la puerta abierta, aunque indicó que «son cuestiones que hay que hacer de forma tranquila y que necesitan un par de años de reflexión».