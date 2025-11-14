La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un queso. Xuan Cueto

Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada

Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos que se abstengan de consumirlos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:37

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso de cabrales procedente distribuido en varias comundiades, entre ellas la Región de Murcia. Aesan tuvo conocimiento de este hecho al ser informada por las autoridades sanitarias de Asturias a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

En concreto, se ha detectado la presencia de toxina estafilocócica en queso de Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto con lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026. Esta información es resultante de un autocontrol de empresa, que ha sido comunicado a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y la Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Se trata de quesos enteros envasados en plástico transparente retractilado. Por una parte, de 2,5 kilos: lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026. Y de 350 g: lote 08125 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con esta toxiinfección (náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión) se recomienda acudir a un centro de salud.

