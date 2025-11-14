Los viejos cines de Alcantarilla resucitan en el Archivo

LA VERDAD Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Alcantarilla revive su relación con el cine y las salas de exhibición. La exposición 'Los cines de Alcantarilla' recorre, a través de 150 piezas históricas, archivos sonoros y testimonios, la historia del cine en el municipio. Ese vínculo incluye el rodaje de algunas de las primeras películas en la Región, en la década de 1920, y los cines de verano de los 80.

La muestra, inaugurada por la alcaldesa, Paqui Terol, y comisariada por María Rosa Gil Almela, se puede visitar hasta el 8 de enero en el Archivo Histórico Municipal (Casa Cayitas). Entre los objetos hay una linterna mágica de finales del siglo XIX, un proyector de cine mudo Gaumont, otro de finales de los años 50, programas de mano y carteles. Y hay una recreación de la cabina de operadores, con testimonios de Enrique Fernández 'El Regular' y Rafael Guirao, ayudantes de cabina del Cinema Iniesta en los años 60. Ambos han participado en el proyecto de recuperación del patrimonio cultural 'Archivo Oral. Nuestra Memoria'.

Temas

Alcantarilla

Cine