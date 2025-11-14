La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paqui Terol y Rafael Guirao, junto a un proyector. AYTO.

Los viejos cines de Alcantarilla resucitan en el Archivo

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Alcantarilla revive su relación con el cine y las salas de exhibición. La exposición 'Los cines de Alcantarilla' recorre, a través de 150 piezas históricas, archivos sonoros y testimonios, la historia del cine en el municipio. Ese vínculo incluye el rodaje de algunas de las primeras películas en la Región, en la década de 1920, y los cines de verano de los 80.

La muestra, inaugurada por la alcaldesa, Paqui Terol, y comisariada por María Rosa Gil Almela, se puede visitar hasta el 8 de enero en el Archivo Histórico Municipal (Casa Cayitas). Entre los objetos hay una linterna mágica de finales del siglo XIX, un proyector de cine mudo Gaumont, otro de finales de los años 50, programas de mano y carteles. Y hay una recreación de la cabina de operadores, con testimonios de Enrique Fernández 'El Regular' y Rafael Guirao, ayudantes de cabina del Cinema Iniesta en los años 60. Ambos han participado en el proyecto de recuperación del patrimonio cultural 'Archivo Oral. Nuestra Memoria'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  3. 3 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  4. 4

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  5. 5 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  6. 6 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  7. 7

    El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945
  8. 8 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  9. 9 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia
  10. 10 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los viejos cines de Alcantarilla resucitan en el Archivo

Los viejos cines de Alcantarilla resucitan en el Archivo