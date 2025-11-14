El PSOE impulsa de Alcantarilla un proyecto común de cooperación con Murcia y sus pedanías Socialistas de ambos municipios se unen para proponer soluciones en transporte, calidad del aire y desarrollo industrial

El PSOE de Alcantarilla mantuvo una reunión de trabajo con representantes socialistas de las pedanías del municipio de Murcia que comparten vínculos territoriales y sociales. El encuentro, celebrado en la sede del PSOE de Alcantarilla, estuvo marcado por «la colaboración, la unidad y el compromiso de seguir trabajando juntos por nuestros vecinos y vecinas», informó el partido en un comunicado.

Durante la jornada se abordaron cuestiones estratégicas que afectan a ambos municipios, como la mejora del transporte público, la calidad del aire, el desarrollo del Polígono Industrial Oeste, la gestión de calles compartidas y la creación de espacios de ocio para la juventud. El objetivo, indican los socialistas, es avanzar en soluciones conjuntas que permitan mejorar el entorno y fortalecer los lazos entre territorios que comparten problemas y oportunidades. En la reunión participaron, por parte del PSOE de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, secretario general, quien encabezó el encuentro; Javi Cascales, portavoz del Grupo Municipal; Conchi Zapata, concejala y miembro de la ejecutiva Local, y Gabriel Martínez, también miembro de la ejecutiva local socialista.

Por parte del municipio de Murcia asistieron Ginés Ruiz, secretario general de los socialistas murcianos, y Ainhoa Sánchez, concejala y secretaria general de la agrupación Murcia Suroeste, junto a José Gambín, coordinador de pedanías de esa agrupación. Para Pedro Manuel Toledo, este encuentro fue un punto de partida para un proyecto común, a la vez que agradeció al PSOE de Murcia y a los representantes de las pedanías que tienen relación directa con Alcantarilla su asistencia, además de que el PSRM estuviera presente mediante su portavoz, Isabel Gadea.

Según el secretario general de los socialistas murcianos, Ginés Ruiz, «el PSOE es la solución a los problemas que han generado los gobiernos del PP en Murcia y en Alcantarilla».

