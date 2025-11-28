El Pleno de Alcantarilla pide mejoras en la plaza Vistabella y en el Camino de los Romanos El PSOE logra unir a la corporación para reforzar la limpieza de los jardines y reparar elementos metálicos peligrosos

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla aprobó ayer, por unanimidad, distintas propuestas de mejora de infraestructuras y servicios en el municipio. Entre ellas figura una actuación integral en el entorno de la plaza Vistabella, planteada por el PSOE. Este grupo pidió reforzar la limpieza de jardines y zonas verdes, reparar los elementos metálicos peligrosos para la seguridad de los niños e instalar un cartel que recuerde que es una zona residencial para favoreces el descanso de los vecinos. La solicitud fue apoyada por el PP, Vox y la concejal no adscrita, Lara Hernández, informaron fuentes municipales.

También, a propuesta de los socialistas, la corporación coincidió en la necesidad de reforzar la vigilancia en la calle Fulgencio Pérez Almagro e instalar señalización horizontal complementaria o elementos disuasorios fijos, como bolardos o hitos. El objetivo es que cumpla la prohibición de estacionar en el acceso desde Juan Sebastián Elcano y se garantice el acceso a los vehículos de emergencia.

Por iniciativa de Hernández, el Pleno instó a la corporación, gobernada por el Partido Popular, a que el Consistorio realice un estudio técnico de la circulación en el Camino de los Romanos para implantar medidas de seguridad vial que garanticen una circulación más segura.

Nuevo edil del PP

Al inicio de la sesión, Víctor Manuel Martínez del Baño tomó posesión como concejal por el PP, tras el fallecimiento de Pedro Hernández Caballero en octubre.

