Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»

Santi Jiménez vio amanecer este jueves sin haber pegado ojo. Esta vecina del barrio de Casablanca de Alcantarilla se pasó toda la noche rezando el rosario y encomendándose a su patrón, San Antonio, con su Cruz de Caravaca en el pecho. «Tengo mucha fe y he hecho varias promesas para que no me echen de mi casa», detallaba la mujer, que a sus 61 años asegura que está pasando «el peor año de mi vida», a raíz de la notificación de desahucio que recibió a principios de 2025 tras.

Santi cuenta que se divorció de su marido hace 17 años y, aunque su exesposo se comprometió a contribuir al pago de la hipoteca de la vivienda que adquirieron hace dos décadas, finalmente no cumplió su palabra y ha sido ella la que ha tenido que asumir la deuda que adquirieron con el banco, que en la actualidad asciende a 42.000 euros. Sin embargo, asegura que en los últimos diez años no ha podido seguir pagando y que, a pesar de que la sucursal embargó a su padre una propiedad con la que avaló la hipoteca y ha intentado solucionar el problema, no ha podido ponerle final a lo que define como «una auténtica pesadilla».

«Estoy desesperada»

«Mi situación es totalmente precaria. Ahora mismo estoy recuperándome de una lesión de rodilla y solo cobro 480 euros; solo me puedo hacer cargo de pagar la luz y el agua. Me veo en la calle durmiendo», detallab sobre su situación actual con lágrimas en los ojos. «Estoy desesperada, no encuentro ni una habitación para poder irme con mi perra y mi gato, con los que vivo», lamentaba esta mujer que ha trabajado como limpiadora hasta que su estado físíco y mental se lo ha permitido.

Gracias al apoyo vecinal, mediático y a la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y colectivos como el de los Yayoflautas, Santi pudo respirar tras el aplazamiento anunciado por la comisión judicial que acudió a su vivienda. «Tiene hasta el 2 de diciembre para llegar a un acuerdo con la inmobiliaria que está ofrecienco su piso, que fue comprado previamente por un fondo buitre», explicaba el cura Joaquín Sánchez, quien pidió la «humanización» de entidades y administraciones para que Santi no tenga que abandonar su casa.