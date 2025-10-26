La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Hernández Caballero. Ayto.

Muere el concejal de Salud y Mayores de Alcantarilla, Pedro Hernández Caballero

La alcaldesa decreta un día de luto oficial por el fallecimiento del edil, a los 99 años de edad

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:26

Pedro Hernández Caballero, concejal de Salud y Mayores del Ayuntamiento de Alcantarilla, falleció este domingo a los 99 años de edad, según informó el Consistorio en una nota de prensa.

El velatorio es este domingo en el Tanatorio de San Roque y el sepelio será este lunes a la 11 horas, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla (Plaza San Pedro, frente al Ayuntamiento).

La alcaldesa del municipio, Paqui Terol, decretó un día de luto oficial para este lunes. Las banderas de los edificios municipales y las de las plazas Adolfo Suárez, Constitución y el edificio de la Policía Local se encontrarán a media asta y las interiores llevarán un crespón de color negro.

Pedro Hernández Caballero, 99 años, nació el 9 de junio, fecha para él importante por coincidir con el Día de la Región. Ejerció como Concejal de Salud y Mayores durante esta última legislatura, desde 2023, y fue durante muchos años presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y directivo de la Asociación a nivel regional. En la actualidad ostentaba el cargo de Presidente de Honor de la misma.

