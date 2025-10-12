La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las dos plazas de abastos de Alcantarilla mejoran su accesibilidad

El Ayuntamiento instala señales en los mercados para los clientes con discapacidad visual o cognitiva, así como para las personas mayores

LA VERDAD

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:13

El Ayuntamiento ha instalado en las dos plazas de abastos de Alcantarilla señales de accesibilidad universal para mejorar la experiencia de los clientes con discapacidad visual o cognitiva, además de las personas mayores y el público en general, según informaron fuentes municipales a través de un comunicado de prensa.

Las dos plazas cuentan desde ahora con planos en braille, con relieve y, texturas, que pueden ser explorados con las manos y facilitan la orientación de las personas con discapacidad visual.

También disponen placas identificativas en braille y altorrelieve en las puertas de entrada, directorios con pictogramas, colores identificativos y braille, así como pictogramas en cada uno de los puestos para reconocer rápidamente qué servicio ofrece cada comercio, según informaron las citadas fuentes.

Medida pionera

El concejal de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcantarilla, Joaquín Cantón, explicó que, con esta medida, el municipio se convierte «en el primero de la Región en poner en marcha esta iniciativa, que desarrollamos en coordinación con la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, que dirige Marisa López Aragón, lo que nos permite hacer de las plazas de abastos de Alcantarilla un espacio más inclusivo, cercano y pensado para todas las personas».

