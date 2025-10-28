Dos detenidos en Alcantarilla tras forzar la puerta de un edificio para entrar a robar Al acceder a la terraza, los agentes se percataron de que un individuo trataba de huir por los tejados colindantes y procedieron a interceptarlo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Alcantarilla a dos hombres que fueron sorprendidos forzando la puerta de entrada de una vivienda con el objetivo de acceder a su interior para cometer un robo.

Tras recibir una llamada de un testigo, los agentes más cercanos se desplazaron hasta el lugar y comprobaron cómo la puerta de entrada al edificio se encontraba fracturada, además de encontrarse bloqueada por dentro con diversos objetos que se habían colocado para impedir el paso.

Los agentes lograron acceder y, al inspeccionar el edificio, localizaron en el suelo de la puerta de uno de los inmuebles tres destornilladores en el suelo y la cerradura de la vivienda con signos de forzamiento.

Al acceder a la terraza, los agentes se percataron de que un individuo trataba de huir por los tejados de los edificios colindantes y procedieron a interceptarlo. El otro responsable del intento de robo fue localizado en el interior de uno de los trasteros del edificio, donde trataba de ocultarse.

Los dos presuntos delincuentes, una vez detenidos, fueron imputados como autores de un delito de robo con fuerza y un delito de daños, tras lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.