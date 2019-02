Buendía: «Estaría dispuesto a pactar si fuera realmente necesario» El alcalde, Joaquín Buendía, el pasado viernes. / Javier Carrión / AGM «Aún estamos trabajando con los Presupuestos de 2016; hemos sabido exprimir al máximo las partidas», asegura el alcalde de Alcantarilla JUAN RUIZ PALACIOS Domingo, 17 febrero 2019, 08:37

Acaba la legislatura sin conseguir consenso con los demás grupos políticos para aprobar los presupuestos, algo que le irrita. Pero el alcalde de Alcantarilla y candidato a la reelección en los próximos comicios, el popular Joaquín Buendía (San Javier, 1970), afronta una nueva etapa con «optimismo» y «con la satisfacción de haber trabajado para el pueblo y para mejorar la vida de los alcantarilleros». El regidor espera conseguir mayoría para formar un «gobierno estable», pero está abierto al diálogo y a los pactos que, hasta hoy, no ha conseguido con las demás formaciones con representación en el Consistorio. «Presentarme a la reelección es algo que estaba dentro de mis planes desde hacía cuatro años, cuando ya fui elegido alcalde», confiesa Buendía.

-¿Qué balance hace de la legislatura y qué sensación le queda?

-Creo que el balance es positivo. Estoy contento con lo que hemos hecho, aunque siempre con las dificultades que supone gobernar en minoría. Creo que el balance se puede mirar desde varios bloques. La organización en el Ayuntamiento ha sufrido un cambio de 180 grados. Hemos cumplido con nuestros compromisos de pago de deuda, ajustándonos al Presupuesto y generando superávit cada año, y hemos modernizado los trámites administrativos de expedientes digitales, poniéndonos casi a la cabeza de todos los municipios de la Región.

-¿Y en cuanto a la ciudad?

-Hemos actuado en casi todas las zonas. Las plazas y jardines han tenido algún tipo de mejora. Y ha sido importante la recuperación de las infraestructuras patrimoniales, como el acueducto de Las Zorreras, el Puente de la Pilas, la Rueda y Los Arcos. Y hemos puesto en marcha proyectos como la circunvalación sur de Alcantarilla, que descongestionará el tráfico.

-Continúe...

-También hemos logrado generar una importante simbiosis con la sociedad alcantarillera. El deporte de nuestro municipio está cada fin de semana en las noticias. Además las fiestas también han cobrado un gran protagonismo en los últimos años.

-¿Qué ha sido lo más difícil?

-Los más complicado ha sido notar cómo se esfumó el buen clima institucional con el que arrancó la legislatura, con reuniones de consenso y diálogo, con Plenos en los que todo se aprobaba por unanimidad. Todo eso derivó en una situación de ruptura entre los grupos municipales, llegando incluso a cuestiones personales. Este tema ha sido lo más complicado de llevar. No he conseguido mantener ese clima de trabajo con el que empezamos, supongo que por los intereses que el mundo político genera en ese afán de derrotar al que tienes delante.

-Habla de cuestiones personales...

-Sí. Es bastante doloroso cuando alguien presenta una querella por una cuestión administrativa e intenta minar tu vida profesional y familiar, en este caso la mía, con coches y panfletos por las calles del municipio.

-También ha habido algunos tropezones, como las dos sentencias que obligaron al Ayuntamiento a declarar nulo el contrato de limpieza viaria por defectos en el proceso de licitación.

-El servicio de jardinería y limpieza viaria del municipio era bastante deficitario. La empresa que lo gestionaba quería marcharse y se había iniciado la licitación. El concurso estaba suspendido cuando entramos a la alcaldía, y llegó un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) levantando la suspensión de ese contrato. Tomamos la decisión de firmarlo porque era necesario cambiar el servicio. Analizado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el contrato podría terminar al cabo de uno, dos o tres años. Y cuando llegara el momento, rescindiríamos el contrato. Y así fue. Ahora se está licitando el servicio, y la amortización del antiguo contrato se incorporará a este. Yo creo que se ha notado la mejora en la limpieza desde que llegamos al gobierno. Pero en la gestión no ha habido fallos. Sí nos encontramos con piedras en el camino en la aprobación de los presupuestos. Estamos aún trabajando con el Presupuesto de 2016, y mantener unas cuentas prorrogadas durante tanto tiempo te condiciona. Pienso que hemos sabido exprimir al máximo las partidas y sacarles mucho partido.

-¿Qué le falta a Alcantarilla?

-La circunvalación sur de la ciudad, que es un proyecto que ya está puesto en marcha. Está en proceso de redacción y va a permitir descongestionar el tráfico de un municipio que está vertebrado por su calle Mayor. Nos falta encontrar la solución definitiva al paso del ferrocarril en Alcantarilla. En cuanto a la Alta Velocidad a su paso por Las Tejeras, va a desaparecer esa barrera y el paso a nivel del camino de Los Romanos. Y sobre la segunda vía, que es la de Madrid, el proyecto quedó suspendido con el gobierno del PSOE. Ahora se lleva a cabo el nuevo estudio. Pienso que, además, es necesario potenciar el Museo de la Huerta, y lo vamos a conseguir con el proyecto de recuperación de Los Arcos y el nuevo auditorio.

-¿Cómo nace la idea de ser candidato a la reelección? ¿Lo tenía en mente desde hacía tiempo o se lo ha pedido su partido?

-El PP me pidió hace cuatro años que fuera el candidato. Yo acepté ese reto con la condición de que me volvería a presentar de nuevo. Así que es algo que estaba dentro de mis planes desde 2015. He intentado ser el alcalde de todos los vecinos, y recibo mucho cariño de los ciudadanos.

-¿Qué proyectos tiene en mente?

-Alcantarilla necesita ampliar su espacio y su zona urbana. Y es necesaria la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Esto nos va a permitir tener nuevas zonas de ocio y que Alcantarilla se configure de forma más amplia y confortable para todos los vecinos. La zona más verde va a estar junto al Museo de la Huerta. Eso, unido a los planes de generar inversiones en el ámbito cultural e industrial, va a suponer que Alcantarilla tenga más dinamismo y más empleo.

-¿Estaría dispuesto a pactar si no consigue la mayoría?

-Ya lo estuve en el año 2015. Lo intenté por activa, por pasiva, de forma verbal y escrita, con invitaciones formales y diferentes grados de colaboración... Pero siempre tuve un no como respuesta. No fue posible. Yo creo que los gobiernos necesitan tener una capacidad sólida para llevar adelante un municipio, porque se ahorran muchos esfuerzos en cuestiones de luchas y disputas políticas sin ningún fondo y que hacen perder el tiempo. Hace cuatro años estuve dispuesto a alcanzar un acuerdo con algún grupo político. Y si llega el caso volveré a estar dispuesto, siempre que sea necesario.