Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra» La mujer arrojó monedas al suelo delante de la víctima para impedir su paso, momento que aprovecharon dos cómplices para robarle un sobre con dinero

LA VERDAD Lunes, 27 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Una mujer fue detenida por la Policía Nacional tras cometer presuntamente un robo en Alcantarilla mediante el método conocido como «hurto de la siembra». Según informó el Cuerpo en una nota de prensa, el pasado 17 de septiembre la mujer arrojó unas monedas al suelo al paso de la víctima y se agachó para recogerlas, con el objetivo de impedirle el tránsito, momento que aprovecharon dos hombres para chocar contra él y sustraerle un sobre con dinero que acababa de extraer de un cajero bancario situado en la plaza Adolfo Suárez.

Tras cometerse el robo, la mujer se dio a la fuga y buscó refugio en el interior de una tienda de alimentación, donde fue localizada minutos después por varias patrullas de la Policía Nacional. Tras su identificación y cacheo, se recuperaron 502 euros en efectivo y una tarjeta bancaria que figuraba como sustraída tras cometer otro hurto similar en la localidad madrileña de Alcobendas, de modo que se procedió a su arresto.

La detenida fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas, continuándose las investigaciones para determinar su posible implicación en otros hechos de la misma tipología delictiva y poder identificar a sus cómplices.