Denuncian que Alcantarilla acabará la legislatura con los presupuestos que se aprobaron en 2016

El candidato socialista a la alcaldía alcantarillera, Francisco Saavedra, alerta de que se están gestionando las arcas municipales a base de modificaciones y transferencias de crédito y con previsiones económicas de hace tres años

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Alcantarilla afronta la recta final de la legislatura con las cuentas municipales que se aprobaron en 2016. El candidato socialista a la alcaldía, Francisco Saavedra, recuerda que el citado presupuesto volvió a ser prorrogado el pasado 1 de enero de 2019: «Por tercera vez en la misma legislatura, las cuentas fueron prorrogadas nuevamente porque el PP es incapaz de negociar y alcanzar un acuerdo con la oposición».

El candidato explica que la cuentas de 2016, tres años después, siguen estando en vigor porque ley de Bases de Régimen Local establece que si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico en curso, quedará automáticamente prorrogado el anterior. «El actual equipo de Gobierno del PP pasará a la historia del Ayuntamiento como el primero que acabará un mandato aprobando un único presupuesto en cuatro años», subraya el socialista sobre «el triste récord cosechado por los populares».

Las arcas municipales, en riesgo

Saavedra alerta de los riesgos de que las arcas municipales se estén gestionando a base de modificaciones y transferencias de crédito. De hecho, la última transferencia para el capítulo de personal asciende a 508.553 euros para atender la ayuda a domicilio (110.000 euros); el centro de servicios sociales (35.000 euros) o los órganos de gobierno (102.000 euros), entre otras áreas. También se han hecho transferencias por valor de 292.500 euros a otros capítulos, como 70.000 euros para el mantenimiento de aplicaciones informáticas y 62.500 euros para fiestas y tradiciones.

«El Ayuntamiento no puede dejar de prestar servicios ni de pagar nónimas, pero con esta forma de gestionar, los estados presupuestarios no cuadran con la realidad porque las actuaciones previstas para 2019 se están desarrollando sobre números de 2016», reflexiona. «Alcantarilla es una ciudad en la que residen más de 41.000 personas y su Ayuntamiento no puede pasarse toda una legislatura sin aprobar cada año el presupuesto correspondiente al ejercicio en curso. Hay temas en los que hay que dejar a un lado los colores políticos y el PP debería saber que la gestión de las arcas municipales es uno de ellos».