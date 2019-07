Condenado por amenazar a un hombre que esperaba el autobús en Alcantarilla Palacio de Justicia de Murcia, en una fotografía de archivo. / Nacho García / AGM El acusado, que no acudió al juicio, debe pagar una multa de 90 euros EFE Lunes, 29 julio 2019, 14:47

Un juzgado de instrucción de Murcia condenó al pago de una multa de 90 euros a Antonio M.G., un hombre que golpeó y amenazó a otro cuando este esperaba la llegada del autobús en una parada de Alcantarilla.

La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, señaló que los hechos se produjeron en febrero pasado, cuando el acusado se acercó por la espalda al denunciante y le dio un empujón y un manotazo en la cabeza. Acto seguido, abandonó el lugar, no sin antes señalar con el dedo, en tono amenazante, al perjudicado. Este, añadió el juzgado, no sufrió lesión alguna, pero sí sintió temor por el gesto del acusado, que no acudió al juicio.

La sentencia dictó una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse a menos de 100 metros del denunciante por tiempo de dos meses. El juzgado consideró que los hechos quedaron suficientemente probados en la vista oral no solo con la declaración de este, sino, también, con la prestada por una amiga que estaba junto a él en la parada del autobús.