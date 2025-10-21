La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los usuarios del centro de mayores durante una actividad musical. AYTO.

Más atención a las personas mayores en Alcantarilla

LA VERDAD

Martes, 21 de octubre 2025, 23:13

Alcantarilla ha ampliado los servicios que ofrece a los cerca de 900 usuarios del centro de mayores de Campoamor con la instalación de dos oficinas de servicios sociales para «acercarles a ellos y a los casi 15.000 vecinos del barrio la tramitación de ayudas como el bono social de la luz, la bonificación de agua o la dependencia», destaca la concejala de Bienestar Social, Raquel de la Paz. Una instalación en la que se realizan también durante todo el año distintas actividades culturales y sociales.

Otros de los trámites que se pueden gestionar directamente en esas oficinas son la ayuda de emergencia social, la de personas con discapacidad, la de personas mayores, la renta básica de inserción, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, trámites para el centro de estancias diurnas y el centro residencial, entre otras.

