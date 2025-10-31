La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de la persiana de uno de los comercios afectados, tras echarle pegamento industrial a la cerradura. P.N.

Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir

El motivo de ese empeño no ha trascendido

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional por causar presuntamente daños en las puertas de acceso de siete peluquerías de Alcantarilla, en dos casos de manera reiterada, para impedir su apertura al público. El motivo de ese empeño no ha trascendido.

La operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de cómo alguien, entre los días 6 y 10 de octubre, había echado pegamento industrial en las cerraduras de las puertas de acceso de cinco peluquerías situadas en Alcantarilla para inutilizarlas, impidiendo así que pudiera accederse al interior de los establecimientos y causando un importante perjuicio para los establecimientos. Entre los días 23 y 27 del presente mes, cuatro peluquerías volvieron a ser objeto de daños, dos de ellas por segunda vez, siendo víctimas del mismo 'modus operandi'.

La investigación desarrollada, las imágenes recopiladas de las cámaras de seguridad de la zona, así como, las diversas declaraciones recogidas de testigos de los hechos, condujeron a los agentes hasta un hombre como posible autor de los daños causados en los diferentes establecimientos. Tras su identificación, el responsable fue localizado y detenido como presunto autor de nueve delitos de daños y coacciones, tras lo cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

