Alcaldesas contra el machismo

No es la primera vez que le pasa algo así. «Llegar a una reunión con unos vecinos y que me digan que esperaban al señor alcalde, no a la secretaria del señor alcalde». Cuenta la anécdota la regidora de Molina de Segura, Esther Clavero (PSOE), para evidenciar «el machismo que existe en la sociedad» e incluso «en el propio ayuntamiento, que es un fiel reflejo de la sociedad». Una «lacra» contra la que lucha Clavero en frentes tan dispares como, por ejemplo, «que algunos funcionarios pongan alcaldesa en vez de alcalde en los documentos oficiales. ¡Lo que me cuesta!», lamenta, aunque «poco a poco lo voy consiguiendo», celebra. Más allá de los detalles, las quince alcaldesas de la Región -el mismo número que la legislatura pasada, lo que representa la tercera parte del total de los primeros ediles de la Comunidad- se proponen combatir el machismo y dar la batalla a favor de la igualdad gracias al poder que les confiere el bastón de mando de sus respectivos municipios. Inmaculada Sánchez Roca, que revalida el cargo en Santomera, asumirá personalmente las competencias en Igualdad para «aplicar la perspectiva de género a todos los ámbitos de la gestión municipal. Desde el Urbanismo al Empleo», señala. También piensa hacer una política «transversal» en materia de Igualdad la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez (PP), que superó la investidura y podrá gobernar su municipio gracias a un pacto con Vox. En la misma situación se encuentra Juana María Martínez, de Fuente Álamo.

Salvo la regidora de Cartagena, Ana Belén Castejón (que se cayó del 'cartel' por cuestiones de salud), y la de Archena, Patricia Fernández (de viaje en el extranjero), las trece alcaldesas reunidas por 'La Verdad' en este inicio de legislatura apuntan a la educación como el factor clave para terminar erradicando el machismo y la violencia de género. Para que no se produzcan manifestaciones «trasnochadas», declaraciones de «otro siglo» o actitudes «impropias de una sociedad moderna y mucho menos de un representante público», como las que colecciona el concejal de Movimiento Ciudadano en Cartagena, José López, -que hace unos días sin ir más lejos se refirió a la ciudad portuaria como «la gran puta de la Región»-, o las que protagonizó la semana pasada el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, en referencia a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a quien calificó como «una p***» de la que solo se pueden esperar «putadas». También la llamó «tiparraca».

La manera de hacer política

«Esas palabras me parecen una barbaridad», define la socialista María del Carmen Moreno, que afronta su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Águilas. Ella no se ha encontrado con actitudes machistas en los años que lleva portando el bastón de mando, aunque sí las sufrió «cuando estaba en la oposición». Por lo general, ninguna de las regidoras ha tenido que lidiar con machistas recalcitrantes en la institución, aunque sí se han encontrado con algún comentario «fuera de tono» paseando por la calle, señala la primera edil de Campos del Río, María José Pérez. En esos casos, a la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, le da «por sonreír», y por pensar que «ya iremos cambiando las cosas». Ella va por la vida -y por la política- «con mucha sencillez».

Martínez Bueso

María del Carmen Moreno, sin embargo, da un paso más allá y propone cambios en la propia «manera de hacer política, que aún se entiende como una actividad sin horarios, sin planificación y sin posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar». Como se entendía cuando estaba ocupada «solo por hombres». Tiene la convicción la alcaldesa de Águilas de que las políticas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar figuran entre los asuntos más urgentes que abordar, al menos en materia de Igualdad. «¿Yo?», repregunta Moreno con una mezcla de nostalgia y frustración. «Yo concilio muy mal. Directamente, no concilio», reconoce. Es el común denominador entre trece mujeres que, además de ser las máximas autoridades en sus respectivos municipios, también ejercen como madres e hijas, con todo lo que eso conlleva . «Ahora que las mujeres ya hemos alcanzado el poder municipal, quizá sería el momento de regular de forma efectiva la conciliación. Cosa que nunca le ha hecho falta a los hombres, que se iban por la mañana, llegaban por la noche y los niños y la casa siempre estaban atendidos».

Según María Dolores Muñoz, alcaldesa de Bullas también por el PSOE, incluso en el propio partido se encuentran «actitudes paternalistas, cierta condescendencia. Parece que si las cosas salen bien es consecuencia de un golpe de suerte, no de nuestros méritos. Como que no nos va del todo mal para ser jóvenes y mujeres». Sobre conciliación, lo resume revelando que «hubiera tenido más hijos, con eso se lo digo todo». Ella también es de las que cree que «queda mucho por hacer», sobre todo en materia educativa, pero también que «sería injusto reconocer todo lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo por quienes lo han hecho. Aunque quizá no sea suficiente». Pone como ejemplo Muñoz las declaraciones de Liarte y López para referirse a la falta de «concienciación». La alcaldesa de Beniel, María del Carmen Morales (PSOE), también cree que aún queda «mucho camino por recorrer» para erradicar definitivamente el machismo de la sociedad y también de las instituciones, aunque ella no ha sufrido ataques personales a lo largo de la legislatura pasada, cuando gobernó en minoría, y tampoco en el arranque del nuevo mandato, ya en mayoría. «Te puedo dar algún consejo», se ofrece Morales a Inmaculada Sánchez Roca, alcaldesa de Santomera en minoría que, en cambio, sí ha vivido episodios de machismo «cuando he adoptado determinadas decisiones que no gustan a cierto perfil de hombres conservadores». Sin embargo, «siempre he sido respetada tanto en el ayuntamiento como por parte de los vecinos. Y cada vez me respeta más la oposición». En su opinión, «la Igualdad es la gran revolución pendiente. La agenda política de los próximos años viene marcada por el feminismo, además de por la sostenibilidad».

«La agenda política de los próximos años va a estar marcada por el feminismo», señala Inmaculada Sánchez

«No es cerveza», bromea la propia alcaldesa de Santomera con la curva que genera ya su embarazo, que cumple ahora cuatro meses y por el que no deja de recibir felicitaciones. La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez (PP), celebra con ella la buena nueva, intercambiando sonrisas y gestos cariñosos entre ambas. María del Carmen Morales, por su parte, se funde en un largo y cálido abrazo con su compañera. La mayor preocupación de Sánchez Roca, al menos a nivel personal, radica en cómo se va a «organizar» cuando sea madre, por primera vez, el próximo otoño. «Lo tendremos que hacer igual que lo hacen todas las familias. Pero la conciliación no es solo una cosa de mujeres, hay una corresponsabilidad. Tenemos que ser responsables los dos, padre y madre. Nos tendremos que organizar y conciliar los dos, su padre y yo», deja claro. Para ella, «las declaraciones de Juan José Liarte no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en las instituciones públicas. No las debemos tolerar», zanja.

«Algo quedará»

Túnez, que lleva seis años al frente de la alcaldía de Puerto Lumbreras, es de las que tampoco ha percibido machismo alguno «ni dentro del ayuntamiento ni fuera de él». Pero se muestra convencida de que «hay que denunciar» manifestaciones «trasnochadas» como las de Juan José Liarte. Aunque ganó las elecciones, Puerto Lumbreras es el único municipio de la Región donde el PP ha pactado con el partido de Santiago Abascal para retener el poder. De hecho, la única concejal de Vox en el municipio forma parte del equipo de gobierno. Pero una cosa no quita la otra, resume Túnez: «El hecho de que hayamos pactado no quiere decir que estemos de acuerdo con algunas declaraciones y actitudes desafortunadas». El objetivo común y único «es Puerto Lumbreras», según la alcaldesa del PP, que también piensa aplicar las políticas de Igualdad «de forma coordinada y transversal con todas las concejalías». También la que ocupa Vox. Túnez concede, como sus compañeras, una importancia capital a la «concienciación y sensibilización de los más pequeños. Desde las aulas vamos a ir sembrando ese concepto de igualdad y contra la violencia de género que debe instalarse en todos los ámbitos de la sociedad».

A Juana María Martínez, por su parte, le parecen «regular, por no decir muy mal», las mismas palabras del portavoz de Vox en la Asamblea Regional, que han generado una oleada de críticas por todo el país a pesar del 'remiendo' que practicaron después el propio Liarte y hasta el mismísimo Santiago Abascal. «Están fuera de lugar y no tienen justificación ninguna», valora Martínez. La alcaldesa de Fuente Álamo (PP), que también gobierna la localidad gracias al apoyo de Vox, cree que «seguramente algo de machismo quedará en las instituciones públicas, es posible. Pero nuestra misión es intentar que, a través de nuestra gestión y nuestra imagen, esas declaraciones o actos no sucedan. Debemos ser el primer ejemplo a seguir», apunta.

02:20 Vídeo. Verabril Comunicación

«Falta formación», coincide también la alcaldesa de Campos Del Río, que cree que «queda mucho camino por recorrer. Solo hay que ver las cifras de violencia de género». Según María José Pérez, «tenemos que descartar ese lenguaje sexista que aún existe hacia la mujer, y sobre todo cuando viene desde un cargo público. También hemos escuchado declaraciones de mujeres con responsabilidad que dejan mucho que desear. Somos los primeros que tenemos que luchar por la salud femenina, principalmente con mucha formación y educación. Estamos hablando de algo muy serio, una realidad que ya se ha cobrado mil vidas en España».

A pesar de esta «realidad», la nueva alcaldesa de Fortuna (Ciudadanos) tiene una peculiar técnica personal para hacer frente al machismo y la desigualdad de género: «Yo siempre digo lo mismo. La mejor manera de enfrentarse a este tipo de lacra es no creerte tú misma que existe. Claro que es una realidad, que está ahí, pero tenemos que interiorizar que podemos hacer frente a todo y que no tenemos que tener este problema en la sociedad», sostiene Finabel Martínez. A la pregunta de qué va a hacer ella como regidora para favorecer la igualdad y erradicar el machismo de Fortuna, responde: «Vamos a seguir trabajando en las políticas sociales, e impulsando la concienciación desde las bases, desde niños, para que no exista ningún tipo de discriminación».

«Lamentable»

«Parece que sí queda machismo en las instituciones, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones que escuchamos por parte de algunos representantes públicos, que son intolerables y no se pueden permitir. Es lamentable que tengamos que vivir estas situaciones, y espero que no se vuelvan a repetir», señala por su parte la alcaldesa de Alhama de Murcia, Mariola Guevara. Por suerte, matiza Guevara, «cada vez avanzamos más en materia de Igualdad, pero tenemos que seguir trabajando para que esta lacra vaya desapareciendo y podamos alcanzar una igualdad efectiva al 100%». Ella también se propone aplicar políticas feministas «de manera transversal» en el municipio.

«Haber pactado con Vox no quiere decir que estemos de acuerdo con algunas declaraciones», aclara la regidora de Puerto Lumbreras

Alicia del Amor (PP), que porta el bastón de mando en Cehegín, enmarca las declaraciones de Liarte y López en «dos opiniones personales de dos personas que utilizan un término descalificativo hacia una mujer». Eso sí, deja claro que nunca estará de acuerdo con que «una persona, para tratar de imponer su opinión, recurra al insulto». La lucha para erradicar la lacra del machismo, según Del Amor, «no solo es una cuestión del poder municipal, sino del poder en general. De la educación, de los valores que desde temprana edad se infunden en la sociedad, los cuales deben ir orientados hacia la igualdad y el respeto al prójimo», apunta la primera mujer en acceder a la alcaldía en la historia de Cehegín.

Visitación Martínez también acabó con el monopolio masculino en la alcaldía de San Pedro del Pinatar, pero no lo hizo «por el hecho de ser mujer», deja claro. Considera que «los casos puntuales de machismo hay que tratarlos como lo que son, casos puntuales. Las salidas de tono son responsabilidad de cada uno». La suya, de momento, es «actualizar el plan de Igualdad» de la localidad.