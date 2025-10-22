La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de San Cayetano (Torre Pacheco) llenan garrafas de agua tras el corte de suministro. Vicente Vicéns/ AGM

El alcalde de Torre Pacheco acusa al Taibilla de «engañar» con el suministro de agua limpia: «Esto es un disparate

El regidor reclamará al Estado los gastos de la crisis del agua potable, que afecta todavía a 19.000 vecinos del municipio

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:11

Comenta

Los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, con una población total cercana a los 85.000 habitantes, recuperaron ayer el agua potable diez días después ... de que las riadas de barro originadas por la dana 'Alice' a su paso por la Región de Murcia dejaran sin la posibilidad de beber del grifo a estos territorios del Mar Menor. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) certificó la vuelta a la normalidad, en primer lugar, en el municipio pinatarense y, horas después, en los otros dos municipios ribereños tras pasar el agua todos los controles sanitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  5. 5

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  8. 8 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Siete detenidos de un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en Caravaca de la Cruz y Calasparra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El alcalde de Torre Pacheco acusa al Taibilla de «engañar» con el suministro de agua limpia: «Esto es un disparate

El alcalde de Torre Pacheco acusa al Taibilla de «engañar» con el suministro de agua limpia: «Esto es un disparate