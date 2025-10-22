El alcalde de Torre Pacheco acusa al Taibilla de «engañar» con el suministro de agua limpia: «Esto es un disparate

Los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, con una población total cercana a los 85.000 habitantes, recuperaron ayer el agua potable diez días después ... de que las riadas de barro originadas por la dana 'Alice' a su paso por la Región de Murcia dejaran sin la posibilidad de beber del grifo a estos territorios del Mar Menor. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) certificó la vuelta a la normalidad, en primer lugar, en el municipio pinatarense y, horas después, en los otros dos municipios ribereños tras pasar el agua todos los controles sanitarios.

La pesadilla se acaba para muchos habitantes que ahora tratan de volver a la rutina, pero que también quieren pasar al Estado los recibos de todos los gastos extra que han tenido estos días por la falta de abastecimiento de agua de boca. San Javier y Los Alcázares abrieron la veda de las reclamaciones y San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco se unen ahora para que los vecinos puedan solicitar compensaciones por el coste de afrontar la retirada de barro o arreglos en sus casas.

Los trabajos llevados a cabo por la MCT han incluido estos días la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros del Canal Nuevo de Cartagena, que da suministro en alta a los municipios afectados, así como en diferentes depósitos como los de las localidades de El Mirador y Roldán. Al cierre de esta edición, los vecinos de San Cayetano (Torre Pacheco) podían emplear el agua para la ducha, mientras que los habitantes de Jerónimo y Avileses, Baños y Mendigo y Lobosillo (pedanías de Murcia) tenían agua potable con posibles cortes intermitentes y los de Gea y Truyols y las urbanizaciones de la zona solo disponían de agua para la higiene personal, pero no para consumo.

La evolución desigual en las localidades afectadas llevó al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, a acusar a la Mancomunidad de «engañar» a los vecinos, ya que el organismo, y también lo mencionó ayer el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, aseguró que el agua limpia ya corre por las redes municipales, que gestiona una empresa concesionaria. El regidor evidenció que los propios trabajadores de la MCT continuaban ayer por la mañana limpiando los depósitos del Taibilla en Balsicas y Dolores de Pacheco: «Solo tenemos agua para la cisterna, esto es un despropósito, un disparate...», afirmó a LA VERDAD.

Niveles de cloro

Lucas aseguró que, «como muy tarde», el jueves todos los municipios tendrían agua potable. El alcalde de Torre Pacheco explicó que la tardanza en los trabajos para llevar agua a las pedanías (19.000 habitantes afectados) se encuentra en los bajos niveles de cloro que presenta el agua suministrada, por lo que las muestras recogidas no logran el aprobado en las analíticas. «No nos pasan información, no pueden decir que el agua está limpia si siguen limpiando los depósitos», remarcó.

Roca aseguró que también reclamarán todos los gastos derivados de la gestión de la crisis del agua a la Mancomunidad y el Gobierno central. El delegado del Gobierno aseguró que las ayudas por la declaración de zona catastrófica llegarán cuando lo apruebe el Ejecutivo central, pero no aclaró si no se cobrará a los vecinos el recibo del agua de estos días. «Ahora mismo estoy centrado en resolver la crisis y, una vez que se supere, destinaré todo mi esfuerzo a paliar con diferentes ayudas los perjuicios de todos los municipios», mencionó Lucas.

La cuenca suma 12 hm3

Los pantanos de la cuenca del Segura han ganado en la última semana 12 hm3 por las lluvias de la dana 'Alice'. Sin embargo, las reservas globales (206 hm3) siguen siendo más bajas que en la misma fecha del año anterior, ya que las precipitaciones no se concentraron en la zona de la cabecera.