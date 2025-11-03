La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un carro de supermercado lleno de alimentos en una foto de archivo. Manu Cecilio

La AIReF sitúa el crecimiento del PIB en la Región de Murcia por debajo de la media española en el tercer trimestre

En términos interanuales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima una tasa de evolución del 2,6%, la décima por comunidades, y apenas medio por encima del trimestre anterior

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2025 ... que deja a la Región de Murcia entre los territorios con una evolución más modesta en cuanto al crecimiento, con un ligero 2,6% más con respecto al mismo periodo del pasado año. Esa tasa se sitúa dos décimas por debajo de la media española, y claramente inferior a quienes están a la cabeza en esta evolución, Canarias (3,5%), Andalucía (3,2%), Baleares (3,2%), La Rioja (3,1%), además de Cataluña y Madrid (2,9% ambas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La AIReF sitúa el crecimiento del PIB en la Región de Murcia por debajo de la media española en el tercer trimestre

La AIReF sitúa el crecimiento del PIB en la Región de Murcia por debajo de la media española en el tercer trimestre