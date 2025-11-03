La AIReF sitúa el crecimiento del PIB en la Región de Murcia por debajo de la media española en el tercer trimestre

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2025 ... que deja a la Región de Murcia entre los territorios con una evolución más modesta en cuanto al crecimiento, con un ligero 2,6% más con respecto al mismo periodo del pasado año. Esa tasa se sitúa dos décimas por debajo de la media española, y claramente inferior a quienes están a la cabeza en esta evolución, Canarias (3,5%), Andalucía (3,2%), Baleares (3,2%), La Rioja (3,1%), además de Cataluña y Madrid (2,9% ambas).

No obstante, la riqueza productiva de la Comunidad registra un incremento superior al de otras zonas del país que anotan un resultado más débil, como son los casos de País Vasco, con una tasa de variación del 2,2%, seguida de Asturias (2,3%). A continuación aparecen Galicia, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, todas con un crecimiento del 2,5%. Mientras que Aragón se queda en el mismo nivel que Murcia (2,6%). Estos cálculos se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España, tal como hizo el pasado 29 de octubre.

Hay que tener en cuenta que al cierre del primer trimestre, en el informe de AIReF sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, en el que actualiza sus previsiones macroeconómicas y fiscales, se apuntaba ya a un crecimiento del PIB del 2,5% en territorio murciano en 2025, sin incorporar el efecto de la guerra comercial ni el impacto de la incertidumbre. Por lo que con la actualización realizada ahora, la previsión muestra incluso una ligera mejoría.