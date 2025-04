La Airef prevé un ligero ajuste del déficit regional del 1,6% del PIB en 2025, aunque aprecia riesgo de incumplir la regla de gasto

Las previsiones de déficit para la Comunidad Autónoma por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de cara a este 2025 mejoran cuatro ... décimas con respecto a la estimación inicial de finales del pasado año, situándose en el 1,6 del PIB regional. Mientras, sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en Región de Murcia para 2025, estimando un crecimiento del gasto computable del 6,4% frente a la referencia del 3,2%.

Por lo menos así se recoge en el 'Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2025', en el que se mantienen en general las previsiones macroeconómicas y fiscales, más allá de que se alerta también del riesgo que supone la incertidumbre económica. Un análisis que actualiza el primer pronunciamiento sobre la Comunidad, a partir de la información proporcionada por la misma respecto a sus líneas fundamentales de presupuestos para este ejercicio 2025, que siguen pendientes de aprobación en la Asamblea.

Hay que tener en cuenta respecto al cierre de 2024 que el déficit del 1,1% del PIB «ha sido seis décimas mejor» de lo esperado en noviembre, con un nivel superior de recursos e inferior de empleos. Además, con las previsiones actuales de ingresos, el crecimiento de los empleos compatible con la tasa de referencia del 3,2% llevaría a un déficit del 1,2% del PIB. No obstante, se refleja que «esta mejora no se traslada en su totalidad a las previsiones de 2025 ya que los ingresos de 2024 han incorporado más importe del esperado por los fondos europeos vinculados al cierre de los programas operativos 2014-2020, recursos que no se registrarán en 2025».

La Comunidad traslada parte del impacto previsto en 2025 por las medidas de personal adoptadas recogidas en el informe anterior a los años 2026 y siguientes. Exactamente, valoró en el informe anterior en 64 millones de euros el mayor gasto esperado en 2025 por las medidas de personal adoptadas en el ámbito educativo y sanitario relativas a la reducción de jornada y a la carrera profesional. Asimismo, en los planes presupuestarios a medio plazo remitidos se valora el impacto de estas medidas en 40 millones de euros en 2025, trasladando el impacto restante de 24 millones al año 2026 y siguientes.

Plan a medio plazo

La revisión sobre las perspectivas para este año tiene en cuenta las previsiones contenidas en el plan presupuestario a medio plazo remitido, que actualizan tanto el escenario de líneas y de prórroga, así como las variaciones respecto a la información disponible en el anterior informe de noviembre. Por ello, se apunta que en la Región se alcanzará en 2025 un déficit del 0,4 del PIB, empeorando dos décimas la previsión recogida en sus líneas fundamentales de presupuestos.

En cuanto a los efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en la Región de Murcia crecerá un 7,1%, superando el 3,7% comprometido en el el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) presentado en octubre. En concreto, considera que el crecimiento del gasto computable será cercano al 9% en 2024, pero se reducirá un 1,7% en 2025.

La AIReF prevé que los ingresos en 2025, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (PRTR), aumentarán un 1% sobre el año anterior, alcanzando el 15,4 % del PIB. Por otra parte, la previsión de cierre de la Comunidad incrementa las estimaciones globales de recursos respecto de sus líneas fundamentales y sigue situándose por encima del nivel estimado por la entidad independiente. No obstante, esta última estima que los gastos, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 5% sobre el año anterior, situándose en el 17% del PIB.

La autoridad fiscal concluye con la recomendación a la Comunidad de que vigile la ejecución de su presupuesto, actualizando periódicamente las estimaciones de crecimiento del gasto computable; y adopte, en su caso, las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia.