El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformacion Digital, Luis Alberto Marín, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

La AIReF alerta del riesgo de incumplir la regla de gasto

EP

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:51

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) afirma en su informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de la Región para 2026 que observa riesgo de incumplimiento de la regla de gasto para el próximo año.

La AIReF considera que, «dada la ejecución del gasto a la fecha, el impacto negativo de las medidas permanentes de rebaja fiscal y la incertidumbre sobre la implantación y calendario de efecto de las medidas de ahorro recogidas en el Plan de Estabilidad Financiera (PEF)», no se puede garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio y el siguiente. En consecuencia, recomienda a la Comunidad que incorpore en el plan que tiene que presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), medidas suficientes para sustentar unas previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia en todo el periodo, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación; y recogiera en el plan estimaciones de saldo y deuda compatibles con dicho crecimiento.

Por su parte, desde la Consejería de Hacienda señalan que el informe de la AIReF pone de manifiesto «los esfuerzos que está haciendo la Región de Murcia para consolidar la senda de estabilidad económica». Desde el departamento de Luis Alberto Marín, indican que los datos de déficit y de deuda no pueden separarse de los datos sobre financiación autonómica «y, a pesar de ser la Comunidad peor financiada, logramos contener el crecimiento del déficit e incluso logramos reducirlo levemente».

