«Todo está en al aire sobre el uso que habrá en el futuro» ZENÓN GUILLÉN Lunes, 13 mayo 2019, 08:35

Con respecto a si la sociedad utilizará menos plástico en el futuro, la presidenta de Asemuplast mantiene que «ahora mismo todo está en el aire», aunque hace hincapié en que «el petróleo no deja de ser una materia prima mineral». Sobre los argumentos que existen en la actualidad en la sociedad en cuanto a un abuso en su utilización, manifiesta que «el consumidor actual, tal como está la sociedad, es el que ha necesitado los productos con plástico, en función de sus hábitos». Por ello, en opinión de Ana Ruiz, «este material se necesita y nos ha mejorado la calidad de vida, porque si no lo tuviéramos no podríamos, por ejemplo, estar produciendo lechugas o melones todo el año; así como tampoco podríamos sobrevivir en un quirófano, ya que es el único material que garantiza unas condiciones sanitarias necesarias para que un paciente no se contamine; por no hablar de la fabricación de prótesis».

De ahí que, según la empresaria, «de lo que se trata es de que ese envase que se usa para poner a la venta unas manzanas, se recupere y sirva para volver a envasar de nuevo». Por ello, concluye Ruiz con respecto al plástico que «es un material que nos ha dado mucho; y que estando bien concienciados y educados todos podemos volver a usar y reutilizar con una vida infinita».