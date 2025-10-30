La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agustín Fernández, economista y presidente de REAF. LV
Presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF)

Agustín Fernández: «El marco fiscal complejo que tenemos limita las ganas de invertir»

Destaca «el reto digital» en el que está inmerso el colectivo, que reúne hoy y mañana en Cartagena a unos 300 profesionales llegados de todo el país en sus jornadas anuales

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:38

Agustín Fernández Pérez (La Coruña, 1971), licenciado en Económicas, preside el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) desde 2020, una entidad dependiente del Consejo ... General de Economistas de España, que celebra hoy y mañana en Cartagena sus jornadas anuales, bajo el lema 'Preparados para el reto de la digitalización'. Una cita en la que participarán unos 300 profesionales de todo el país –200 vía 'online'– para analizar los retos a los que se enfrenta la profesión.

Te puede interesar

