Agustín Fernández: «El marco fiscal complejo que tenemos limita las ganas de invertir»

Agustín Fernández Pérez (La Coruña, 1971), licenciado en Económicas, preside el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) desde 2020, una entidad dependiente del Consejo ... General de Economistas de España, que celebra hoy y mañana en Cartagena sus jornadas anuales, bajo el lema 'Preparados para el reto de la digitalización'. Una cita en la que participarán unos 300 profesionales de todo el país –200 vía 'online'– para analizar los retos a los que se enfrenta la profesión.

–¿Se pagan demasiados impuestos en nuestro país?

–El marco tributario español es complejo y, últimamente, demasiado cambiante –con modificaciones legislativas que posteriormente han sido tumbadas por los tribunales–, aparte de algunas diferencias entre territorios. Aunque en relación a si se pagan demasiados impuestos, cada uno tendrá su valoración. Lo que es evidente es que, si sabes que tienes un marco seguro, es más fácil lanzarse a invertir, mientras que, si es con incertidumbres, limita las ganas de generar riqueza y empleo, de continuar expandiendo la actividad. Por ello, insisto en que el marco tributario debe de ser claro y dar una seguridad jurídica para que no sea un desincentivo.

–¿Hasta qué punto las políticas impositivas condicionan el desarrollo de un territorio?

–La fiscalidad es un concepto que lógicamente los inversores manejan. Y es muy importante qué incentivos u oportunidades existen, ya sea en España o en la Región de Murcia con respecto a las oportunidades de inversión tanto internas como externas. Porque cuando el capital, principalmente extranjero, se coloca en disposición de analizar una localización, uno de los elementos que considera es la fiscalidad. De ahí que no deberíamos tener variaciones imprevistas por interpretaciones de la autoridad tributaria o los tribunales. Porque eso afecta a las ganas de hacer cosas y de emprender.

–¿La inseguridad fiscal lastra tanto al tejido productivo?

–Es que existen ya dificultades con la ligitiosidad en cuestiones conceptuales que llevan a que una norma de la Agencia Tributaria después sea también interpretada por los tribunales económico administrativos y, en muchos casos, llegue hasta el Tribunal Supremo. Eso supone un camino de seis, siete u ocho años, que muchas veces deja todo en el limbo. Así pasa con un tema habitual como el régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias, que está encaminado a que, cuando haya un motivo económico válido, con el fin de garantizar la continuidad de la empresa o su reorganización para mejora de la eficiencia, pues esa operación no tribute en el momento, sino que se difiera al instante en el que los accionistas o propietarios se desagan de las participaciones. Y, en este caso, la interpretación judicial que se está viendo sobre estas operaciones ordinarias está generando intranquilidad por la falta claridad, lo que ha paralizado muchas hasta tener claros los criterios que se van a seguir.

MISIÓN «Nuestra labor es ayudar a cumplir con las obligaciones; y siempre desde la prudencia»

–¿Hay tantas diferencias con respecto a otros países?; y ¿cómo es la comparativa entre autonomías?

–Al final, la globalización de los negocios también se reproduce en el ámbito tributario. Así que, más o menos, tenemos un sistema similar en cuanto a complejidad en relación a los países vecinos. Sobre la segunda pregunta, es cierto que todas las comunidades tratan de arrimar el ascua a su sardina en esta materia en la que tienen competencias. Sobre todo, en el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones y en la parte autonómica de la Renta. Obviamente, también en los impuestos patrimoniales, TPO (transmisión) y actos jurídicos documentales. Aunque, salvo cuestiones muy concretas, no hay grandes diferencias entre comunidades, más allá de que algunas tengan niveles de tributación superiores en la tarifa autonómica. Todo ello se une a la sempiterna reforma de la financiación, que en algún momento habrá que abordar, ya que es imprescindible tener un marco lo más estable posible, asumiendo las diferencias.

–Hablemos del papel de ustedes, ¿las empresas y los ciudadanos en general se dejan asesorar bien?

–Nuestra labor es ayudar a cumplir con las obligaciones fiscales dentro del marco normativo existente, siempre desde el planteamiento de aprovechar todos los beneficios ventajosos para el cliente. Eso sí, siempre desde la prudencia. De ahí la importancia de que, ante cualquier operación con consecuencias tributarias, la gente se asesore con un profesional reconocido. En REAF, iniciamos, hace un año y está en fase de desarrollo, la figura del economista asesor fiscal acreditado, que integra a profesionales con una trayectoria dilatada. Y se hace con un sello de calidad, bajo criterios de ética y diligencia.

–¿Cómo afrontan los profesionales el reto de la digitalización?

–Siempre hay que mirar al futuro. Por ejemplo, tenemos el reto de la nueva normativa que entra en vigor en enero, relativa al reglamento Verifactu –creado por la Agencia Tributaria para garantizar que las facturas emitidas por empresas y autónomos sean inalterables–. Responde al desarrollo de la Ley de Prevención del Fraude y supondrá un cambio, una adaptación para las empresas y los despachos que prestan apoyo asesor. Eso, requiere enfocarse para cuando de verdad entre en vigor la obligación de facturar electrónicamente. Además, la administración tributaria cada vez tiene más información, con lo cual cada vez es más fácil revisar y ver si se tributa de manera adecuada.

–¿Cuáles son los grandes asuntos que analizarán en las jornadas?

–Habitualmente, se ponen en la mesa cuestiones de relevancia en el ámbito técnico, legislativo, doctrinal, bien porque ha habido un cambio normativo, de interpretación, sin obviar otras que son importantes para el ejercicio de asesor fiscal. Ahí aparecen temas como las derivaciones de responsabilidad tributaria, el régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias, así como lo que deriva de la valoración de la transmisión de acciones y participaciones en entidades no cotizadas, en la transmisión entre socios o a la hora de una adquisición, donde hay determinada controversia en cuanto a cómo se determina el valor de venta de esas participaciones a efectos en la Renta. Sin olvidar la mención a lo relativo a las sociedades que realizan actividades inmobiliarias, así como lo correspondiente a las empresas familiares que tienen actividad inmobiliaria, en cuanto a arrendamiento de inmuebles, ante los nuevos criterios marcados por el Tribunal Supremo en las sentencias del pasado verano.