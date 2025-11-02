El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años

Las puertas de Urgencias de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) atendieron entre 2021 y 2023 a unos 39.000 pacientes con residencia ... en otras comunidades. El gasto de esta asistencia a turistas y visitantes rondó los 28,8 millones de euros, según las estimaciones de este departamento. Es un coste no compensado, denuncia la Consejería de Salud, que ha exigido en el Consejo Interterritorial mecanismos para la liquidación de estos gastos.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que al igual que la sanidad regional tiene que asumir esta factura por la atención hospitalaria urgente a pacientes de otros territorios, el resto de autonomías hace lo mismo. Esto significa que el impacto sobre las arcas de la Comunidad no es de 28,8 millones, sino menor. Porque a esa cifra habría que restarle el gasto que generan los murcianos cuando acuden a Urgencias durante sus viajes o estancias en otras partes de España.

Lo que sí parece claro es que la Región de Murcia asume un coste al ser una zona turística que recibe a miles de visitantes, especialmente durante el verano. Los datos de 2023 publicados por el Ministerio de Sanidad lo confirman. Ese año, las Urgencias de los hospitales del SMS asistieron a 16.258 pacientes de otros puntos de España, mientras que 6.666 residentes en la Región de Murcia fueron atendidos de urgencia en otros servicios autonómicos de salud. Esto explica que la Consejería de Salud se alinee con la Comunidad Valenciana, que lidera la reivindicación de una fórmula que permita paliar estos gastos. Tanto la Región como Valencia tienen además en común su infrafinanciación crónica.

SILENCIO Pacientes de otras comunidades atendidos en Urgencias hospitalarias en la Región de Murcia 16.000 13.000 10.000 2021 2022 2023 Gasto generado por la atención a estos pacientes 11,7 9,7 7,4 2021 2022 2023 Fuente: Datos facilitados por el SMS SILENCIO Pacientes de otras comunidades atendidos en Urgencias hospitalarias en la Región de Murcia 16.000 13.000 10.000 2021 2022 2023 Gasto generado por la atención a estos pacientes 11,7 9,7 7,4 2021 2022 2023 Fuente: Datos facilitados por el SMS SILENCIO 16.000 13.000 10.000 Pacientes de otras comunidades atendidos en Urgencias hospitalarias en la Región de Murcia 2021 2022 2023 Gasto generado por la atención a estos pacientes Millones de euros Fuente: Datos facilitados por el SMS

En 2023, el SMS asumió un coste de 11,7 millones por la atención urgente a personas de otras partes de España, según sus estimaciones. Es una cantidad significativa, aunque hay que ponerla en contexto: representa el 0,35% de los 3.300 millones de euros de gasto sanitario total en la Región en ese año.

Liquidaciones parciales

Hay que aclarar, en todo caso, que desde 2012 hay mecanismos que permiten compensar, aunque solo parcialmente, el gasto sanitario que generan pacientes de otras comunidades. El problema, según denuncia la Consejería, es que la atención en las Urgencias hospitalarias queda fuera de esos mecanismos.

Hasta 2012, solo se compensaban, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, las derivaciones de pacientes entre comunidades. Por ejemplo, los traslados a centros o unidades de referencia que ofrecen tratamientos muy específicos que no están disponibles en todos los territorios.

Las quejas de las comunidades turísticas llevaron a la puesta en marcha, en 2012, del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Gracias a este mecanismo, actualmente se cubren «los costes de atención sanitaria en Primaria» y también la factura farmacéutica generada «por pacientes durante estancias cortas en otras comunidades», explica la Consejería de Salud. Se incluyen en el FOGA «actuaciones médicas en centros de salud». Por ejemplo, las consultas que el SMS abre en los centros de Primaria de la costa para atender a los turistas que veranean en La Manga, el Mar Menor, Mazarrón o Águilas.

A través del Fondo de Cohesión Sanitaria y el FOGA, la Región de Murcia recibió en 2023 (el último año liquidado) 4,1 millones de euros, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. De esta cantidad, 3,7 millones se corresponden con la factura farmacéutica. Además, los turistas y visitantes generaron un coste de 783.000 euros en Primaria, pero a esto hay que restarle los 409.500 euros de gasto originado por los murcianos en los centros de salud de otros puntos de España.

Lo que queda fuera

Pero ni el Fondo de Cohesión Sanitaria ni el FOGA incluyen lo que la Consejería de Salud denomina «asistencia 'oportunista' a pacientes desplazados de otras comunidades en Atención Hospitalaria». Es decir, personas con residencia en otros territorios que acuden a una puerta de Urgencias de un hospital del SMS. «No existe un FOGA hospitalario, así que aunque el paciente tenga tarjeta de desplazado, si acude al hospital por una urgencia no nos lo compensan», denuncia la Consejería.

«Por este motivo, pedimos al Ministerio que desarrolle un fondo de compensación para la atención hospitalaria a pacientes de otras comunidades sin asistencia programada, ya que esta situación genera gastos para las comunidades receptoras de turismo, que el Ministerio ni compensa ni regula», añaden desde Salud.

La Consejería, sin embargo, ofrece solo datos estimativos, en contraposición con la Comunidad Valenciana, que reclama 1.039 millones por la asistencia sanitaria prestada desde 2012 a pacientes de otras regiones y a extranjeros. La Generalitat calcula que se le adeudan 23,1 millones por la asistencia en Atención Primaria, 887,4 por Atención Especializada, 30,9 por liquidaciones pendientes y 98,3 por la asistencia a personas de otros países.

La atención a extranjeros se factura a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al país de origen si existe convenio (para la Unión Europea hay mecanismos establecidos), o bien a la aseguradora del paciente. En 2023, el SMS atendió en Urgencias a 1.948 residentes en el extranjero.