La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accesos al servicio de Urgencia del Hospital Los Arcos, en San Javier. Antonio Gil / AGM

El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años

La Consejería de Salud denuncia la falta de compensaciones por la atención urgente hospitalaria a desplazados del resto de España

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Las puertas de Urgencias de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) atendieron entre 2021 y 2023 a unos 39.000 pacientes con residencia ... en otras comunidades. El gasto de esta asistencia a turistas y visitantes rondó los 28,8 millones de euros, según las estimaciones de este departamento. Es un coste no compensado, denuncia la Consejería de Salud, que ha exigido en el Consejo Interterritorial mecanismos para la liquidación de estos gastos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3 Maribel Vilaplana, en el hospital
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  6. 6 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  7. 7 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años

El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años