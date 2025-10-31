CC OO pide anular las oposiciones a administrativo de Águilas por la composición «ilegal» del tribunal Fuentes del equipo de gobierno respondieron que «cumple la legalidad y normativa»

Nueva polémica por unas oposiciones en el Valle del Guadalentín, tras las denuncias del PP y del secretario accidental del Pleno de presuntas irregularidades en Mazarrón en torno al proceso para cubrir 18 plazas de administrativo. Este viernes, Comisiones Obreras (CC OO) anunció que ha presentado un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de suspensión cautelar de las oposiciones para tres plazas de administrativo de municipal en Águilas.

El sindicato «considera ilegal la composición del tribunal calificador, pues incumple las bases». En comunicado, el secretario general de la Administración Local de CC OO en la Región de Murcia, Miguel Alcaraz recordó que el inicio de las pruebas está previsto para el 17 de noviembre y señaló que «en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia se establece de manera clara que el tribunal debe estar formado exclusivamente por funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Águilas». Pero «se ha designado a personal del Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería)», advirtió.

La corporación aguileña tiene suficientes funcionarios, afirmó. Y mostró la voluntad de CC OO de «garantizar la legalidad» y «evitar futuras reclamaciones derivadas de irregularidades y posibles perjuicios» para los aspirantes. Además, criticó «la actitud obstruccionista del teniente de alcalde y delegado de Personal [José Manuel Gálvez]. El sindicato se reserva «acciones legales» si el edil, del PSOE, «persiste» en la presunta «vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical».

El gobierno local lo niega

Fuentes del equipo de gobierno respondieron que «la selección del tribunal cumple la legalidad y normativa». Y explicaron que «este mismo sindicato denunció que no quedaba clara la transparencia en este proceso, al que concurría un elevado número de personas del municipio que podían tener relación con un tribunal compuesto por miembros del Ayuntamiento». «Se optó por externalizar dicho tribunal, algo permitido por ley. Y ahora vuelven a denunciar, es una situación incomprensible que parece buscar paralizar la administración local con algún tipo de interés partidista».