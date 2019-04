«Los pactos son necesarios desde el primer momento para poder gobernar» Mari Carmen Moreno, el pasado jueves, en Águilas. / Jaime Insa / AGM «La aprobación del Plan General supondría potenciar el desarrollo urbanístico y económico de nuestro municipio», Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas y candidata del PSOE JUAN RUIZ PALACIOS Águilas Domingo, 14 abril 2019, 13:01

Ganó las elecciones municipales de 2015 y consiguió formar un equipo de gobierno sólido pactando con IU-Verdes. La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, se presenta a la reelección «con la misma ilusión y ganas que el primer día». La socialista sostiene que «el poder no desgasta» y confiesa que no llegará a acuerdos con «partidos políticos que quieren quitar derechos a la sociedad española». Para la regidora, «estos cuatro años en el Ayuntamiento han sido de mucho trabajo», aunque «se queda en el tintero la ampliación de ciclos formativos de grado medio y superior y ver el inicio de las obras del Centro de Alta Resolución».

-¿Qué balance realiza como alcaldesa de esta legislatura?

-Comenzamos cumpliendo los diez compromisos que hice a la ciudadanía antes de salir elegida, como una bajada de mi salario del 10%, renuncié al coche oficial y reduje a la mitad el personal de confianza. Y pusimos en marcha el banco de libros de texto, la apertura de los comedores escolares en verano y un programa de respiro familiar en los meses estivales, entre otros puntos. Además, hemos llevado a cabo todas las iniciativas que estaban en nuestro programa electoral, en un 85%. Han sido cuatro años de abrir el Ayuntamiento a los vecinos, en los que hemos trabajado por la transparencia y la participación ciudadana. Y ahí están los resultados. Hemos formado un equipo de gobierno en el que ha primado en todo momento la cercanía a los ciudadanos.

«La situación política nacional está en el aire con la irrupción de nuevos partidos populistas»

-¿En qué ha cambiado Águilas en estos últimos cuatro años?

-Hemos intentado embellecer Águilas y mejorar sus rincones. Somos conscientes de que somos un municipio eminentemente turístico y había muchos rincones que había que potenciar. Comenzamos con la puesta en marcha del programa Escalar, con el que artistas aguileños pintaron escaleras de lugares públicos. Arreglamos jardines que estaban en mal estado, cambiamos las luminarias a luces LED y ahora estamos terminando el carril bici, que va a suponer una mejora en la movilidad urbana para los ciudadanos. También señalizamos una red de senderos naturales, y pusimos en marcha parques inclusivos para niños con discapacidad y áreas saludables, además del parque canino y las playas para canes y nudistas. Y además nos concedieron una ayuda europea para el desarrollo sostenible de Águilas, con un importe que asciende a seis millones de euros.

-¿Qué no ha conseguido hacer?

-La ampliación de ciclos formativos de grado medio y superior fue algo que solicitamos en cuatro ocasiones a la Consejería. Eso se ha quedado en el tintero. Y también ver el inicio de las obras del Centro Hospitalario de Alta Resolución, aunque sabemos que el proyecto está en licitación desde hace un mes.

-¿Cómo afronta volver a presentarse a los comicios de mayo?

-Con la misma ilusión y ganas de trabajar que el primer día. Y me presento porque creo que aún queda mucho por hacer.

-¿Qué le falta a Águilas?

-Falta la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, aunque nuestros trámites en el Ayuntamiento ya han finalizado. Ahora toca que la Consejería de Fomento dé el visto bueno definitivo. Eso supondrá potenciar el desarrollo urbanístico y económico de nuestro municipio. Con ello se quintuplicará el suelo industrial de Águilas y se dispondrá de más suelo de uso hotelero en la localidad. Y queda pendiente hacer de este lugar una ciudad con una movilidad urbana más sostenible, además de una apuesta por la peatonalización de algunas calles.

-¿Qué ha sido lo más difícil?

-Creo que no ha habido nada difícil. No hay nada que me haya costado más que otra cosa. Lo que más me afecta es cuando no puedo solucionarle un problema a un vecino porque no está en mi mano.

-Usted ya pactó con IU-Verdes al inicio de esta legislatura. ¿Estaría abierta a nuevos pactos?

-Por supuesto. El acuerdo al que llegué ha funcionado bien. Es importante llegar a pactos consolidados desde el primer día, porque te permiten gobernar, no perder el tiempo en otras cosas y proporcionan la estabilidad a un ayuntamiento.

-¿Con qué partido no pactaría?

-No voy a nombrar ninguna formación. Pero no pactaría con los partidos que quieren eliminar derechos fundamentales de los ciudadanos.

-¿Cómo ve la situación política nacional, estando al frente del gobierno Pedro Sánchez?

-Soy muy cauta a la hora de leer las encuestas. Para mí, lo que vale es lo que está dentro de las urnas el día de las elecciones. Veo una situación muy en el aire con la irrupción de formaciones muy populistas. Pero creo que los ciudadanos no se van a equivocar.

-Usted no votó a Sánchez en las primarias del PSOE. ¿Qué tal su relación con él?

-Bien, bien, bien. No lo voté, pero es el secretario general de mi partido y el presidente del Gobierno. Tenemos buena relación.

-¿En qué situación está el Centro Hospitalario de Alta Resolución? Se han dado muchos tumbos con este tema y parece que se ha politizado. Fue una iniciativa de Cs y estos le acusaron de haberlos dejado fuera de la Mesa de Seguimiento, de apartarlos del grupo de Whatsapp que hay en común...

-Llevamos tres años sin que se ejecuten las partidas por parte de la Comunidad. El pliego de prescripciones técnicas se publicó y está en proceso de licitación. Sabemos que hay once empresas que se han presentado a este proyecto, con un periodo ejecución de 32 meses y una cuantía de 272.000 euros. Hasta aquí sabemos. Este centro es una demanda histórica de los aguileños. Creo que no hay que atribuirlo a un partido. Yo no estoy en ningún grupo de Whatsapp. Y además, siendo yo diputada del PSOE en la Asamblea Regional durante doce años, presentábamos una enmienda parcial a los presupuestos cada año para que hubiera una partida para un hospital. Y el PP tumbaba la propuesta siempre.

-¿Cómo está el asunto de la delimitación de la playa de los Cocedores?

-Mandamos toda la documentación al Ministerio, y estamos a la espera de que se tome una decisión al respecto. Al final iremos a un juicio. Creo que las playas son de todos. Los Cocedores es una zona muy bonita que siempre hemos vendido los dos ayuntamientos -Águilas y Pulpí-. Y si el problema es el mantenimiento, esta alcaldesa no va a poner impedimentos si nos tenemos que hacer cargo de los servicios.

-Águilas tiene un campo de golf de nueve hoyos. Pero ustedes ofrecen 'packs' de golf a los turistas para que practiquen este deporte en campos de Almería...

-Tenemos convenios con el campo de golf de El Aguilón. El que usted dice es un 'pitch and putt' de nueve hoyos que fue una herencia que nos dejó el PP y que costó 1,9 millones de euros al Ayuntamiento. Después lo dimos en concesión, pero los turistas no quieren ir a ese porque es pequeño. Prefieren un campo grande.

-Un vecino le puso una denuncia en la que alegaba trato de favor e irregularidades en un proceso de consolidación de empleo, que al final consiguió su marido. Aquello se archivó. ¿Cómo lo vivió?

-(Piensa). Yo estaba muy tranquila. Sabía que no se había hecho nada mal, y todo se acabó archivando porque la denuncia no tenía recorrido.