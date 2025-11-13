Un motorista sufre heridas graves al caer en la calzada en Águilas El siniestro se registró sobre las 3.20 horas en el kilómetro 27 de la RM-11

Jueves, 13 de noviembre 2025

Un hombre de mediana edad sufrió heridas graves al sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta la madrugada de este jueves en la localidad de Águilas, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se registró sobre las 3.20 horas en el kilómetro 27 de la RM-11, sentido Lorca, cuando, por causas que se desconocen, un motorista cayó en la calzada. Como consecuencia resultó herido grave, por lo que fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.