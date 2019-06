Moreno apuntala su alcaldía Mari Carmen Moreno, reelegida este sábado, como alcaldesa de Águilas. / Ayto La regidora fue investida en una sesión plenaria que se celebró ante un abarrotado auditorio Infanta Doña Elena JUAN RUIZ PALACIOS Águilas Sábado, 15 junio 2019, 21:26

La socialista Mari Carmen Moreno continuará otros cuatro años al frente del Ayuntamiento de Águilas tras cosechar una rotunda mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales. La primera edil fue investida este sábado en un Pleno celebrado en el auditorio Infanta Doña Elena, que estaba lleno de vecinos y familiares. Allí Moreno cogió de nuevo el bastón de mando con el apoyo de los concejales del PSOE, en una sesión que se desarrolló con normalidad y sin incidencia alguna.

«La primera palabra que voy a pronunciar es gracias, de corazón. Hace cuatro años juraba por primera vez, en este mismo escenario, mi cargo como alcaldesa. Me comprometí con vosotros a gobernar con transparencia y a trabajar sin descanso. Y también a ser alcaldesa de los que me votaron y los que no», comenzó su discurso la regidora socialista. «Hoy, cuatro años después, abrumada por el apoyo recibido, he jurado este cargo con gran responsabilidad, emoción y con la misma humildad que hace cuatro años. De esta forma se reafirma más aún si cabe mi compromiso con cada uno de vosotros», comentó a los asistentes.

Moreno señaló varios de los logros alcanzados en los últimos cuatro años, como la apertura de comedores escolares en verano, la iniciativa de préstamo de libros de texto y un programa de respiro familiar para niños con necesidades educativas. «Con todos estos derechos ya conseguidos y consolidados, debemos mirar hacia el futuro desarrollo económico y productivo de Águilas con optimismo y poniéndonos a trabajar para conseguir que este sea un municipio de oportunidades», afirmó la primera edil. Y concluyó: «Quiero pedir perdón a cualquier ciudadano que no haya atendido de forma correcta o que se haya sentido molesto por alguna decisión que hayamos tomado».

Moreno se enfrenta ahora a cuatro años en los que quiere poner en marcha diversas medidas para hacer de Águilas una ciudad más sostenible con el medio ambiente. Pero también tendrá que luchar para que se pongan en marcha otros proyectos, como el demandado Centro Hospitalario de Alta Resolución. Eva Reverte, del PP; Donosa Bustamente, Ciudadanos; y Nuria María Almagro, Vox, no apoyaron la investidura de Mari Carmen Moreno, tal y como era de esperar. Estas formaciones estarán en la oposición durante los próximos cuatro años de legislatura.