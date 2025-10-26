La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El túnel con las nuevas luces. AYTO.

Mejoran la iluminación del túnel del Hornillo de Águilas tras la reclamación de los vecinos

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:11

El túnel del Hornillo, en Águilas, ubicado en la calle Ángel Ferrer, cuenta desde hace unos días con un nuevo sistema de iluminación led con óptica espacial para zonas peatonales. Una actuación que, según resalta el concejal de Obras, José Luis Moreno, «responde a las demandas vecinales que nos informaban de la iluminación deficiente en dicho túnel». De hecho, «tras la recepción de las mismas se llevó a cabo un estudio para la mejora del alumbrado que ha concluido con la instalación de estos cuatro proyectores».

