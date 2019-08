Marina cumplirá su sueño

Tiene 36 años y no para de reír porque está feliz. Marina Sánchez Castillo se convertirá esta noche, durante la Gala de Elección de Personajes, en la Musa del Carnaval de Águilas 2020. «Voy a cumplir mi sueño desde que era pequeña, que es ser la Musa y leer el pregón desde el balcón del Ayuntamiento», confiesa esta lorquina, que pasará a la historia de todos los carnavales del mundo por convertirse en la primera representante con síndrome de Down de esta fiesta.

La Gala de Elección de Personajes se celebrará esta noche en la plaza Antonio Cortijos y servirá para mostrar a los representantes de la fiesta

«¿Sabes? Estoy muy contenta. En cuanto me enteré de que iba a ser la Musa me puse a llorar de alegría. Ya lo tengo todo preparado. Los trajes, los bailes... Practico todos los días para sorprender al público», relata Marina, que pertenece a la peña World Fantasy. «Yo soy carnavalera desde que era pequeña. Y, para mí, lo más grande es el Carnaval de Águilas, porque me siento bien cuando salgo por las calles; me gusta mucho esta fiesta», añade.

Marina se encuentra estos días de veraneo en Águilas junto a su familia. Su madre, Maruja, es su pilar fundamental. «Cada día veo cómo personas como mi hija superan sus metas y están más integradas en la sociedad, y eso me hace muy feliz», cuenta la madre, que ultima todos los preparativos para la gala de hoy.

«La ilusión de Marina era ser Musa. Desde que era pequeña, la gente le dijo que iba a llegar. Y al final lo ha conseguido», se congratula Maruja, que ayuda a su hija a vender bolsos -cosidos por la fundación Apandis de Lorca-, con el fin de recaudar fondos para poder costear «el dineral que valen los trajes y la fiesta grande de Águilas».

El presidente de la peña World Fantasy, Salvador Hernández, confiesa que «había chicas de otras peñas que querían presentarse a Musa, pero cuando se enteraron de que Marina era una de las candidatas decidieron dejarle el camino libre». Añade que «Marina siempre ha sido la reina en nuestra peña; somos como una gran familia. Y ella es la que tira del carro, y también la más mimada (risas). Estamos todos muy orgullosos, porque Marina se va a convertir en la primera Musa a nivel mundial con síndrome de Down, y eso es muy grande».

La exhibición de verano

La agenda de actos del Carnaval de Verano arranca esta noche, en la plaza Antonio Cortijos, con la gran Gala de Elección de Personajes, a las 21.30 horas. Esta cita sirve cada año para nombrar y presentar al público a los máximos representantes de la fiesta aguileña, declarada de Interés Turístico Internacional. La velada comenzará con una actuación del Balet Oficial de la Federación de Peñas, bajo la dirección de Toni Molina. Después saldrán los personajes de 2019 y los candidatos a Musa, Don Carnal, Mussona y Doña Cuaresma. Un jurado decidirá quiénes ostentas dichos cargos el próximo año.

La ciudad se pondrá sus mejores galas mañana sábado para celebrar por todo lo alto el desfile de Carnaval de Verano, en el que un total de 23 peñas recorrerán el paseo Parra. El presidente de la Federación, José Alonso, sostiene que «todo está listo para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de una gran muestra de nuestro Carnaval». Sobre el nombramiento de la Musa, Alonso se muestra «satisfecho y orgulloso» porque «es algo que Marina se merece por todo el trabajo que realiza y el empuje que le da a la fiesta».

Los actos continuarán la semana que viene. El Ayuntamiento y la Federación han organizado, por primera vez, el Pride Águilas. Se trata de un acto en el que «se va a reivindicar la diversidad y la libertad en un ambiente festivo». Bajo la dirección de las drags Jessy y Zaffyro, la cita (17 de agosto) dará comienzo con la lectura de un manifiesto a cargo del Maestro Joao. Tras un desfile por el Paseo de Las Delicias, finalizará en la explanada del Auditorio Infanta Elena, donde «se celebrará una gran fiesta por la libertad, el amor y la diversidad amenizada por los DJs Adrián Rodríguez, Sofía Cristo y Abraham García, así como un espectáculo de drag queen», informa el Consistorio.