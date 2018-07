El fallecido en Águilas por una puñalada «dejó inconsciente a su hermana en una pelea»

Un familiar de la presunta autora de acabar con la vida de su hermano con una puñalada en el pecho en un chalé de la pedanía aguileña de El Cocón declaró este lunes en la puerta de los juzgados de Lorca que el fallecido «dejó inconsciente» previamente a la acusada tras una «discusión por una partida de póker».

Según asegura el testigo, hermano de la novia de la acusada, tras la discusión inicial, la pareja de la sospechosa del crimen le dijo al fallecido «que se callara». Al parecer, fue entonces cuando él tiró al suelo a la presunta homicida. «Se golpeó la cabeza en el hormigón. Ahí empezó todo. Una reyerta, una pelea... Siguió pegándole en el suelo y la dejó inconsciente», sostiene.

Tras este primer enfrentamiento, según este familiar, «él se metió para adentro y decía que se iba. Nosotros la reanimamos a ella y cuando recobró el conocimiento, -la acusada- cogió un cuchillo y se metió a la habitación». Añade que «mi hermana chilló que había cogido un cuchillo, yo fui para adentro y se lo quité de la mano, pero ya me lo encontré todo y llevaba la puñalada. No sé como pasó, pero sé que ella no tenía intención de hacer eso porque la conozco muchos años».

Tras la puñalada este familiar asegura que el hermano «continuó pegándole por lo menos diez minutos hasta que le quedaron fuerzas. Cuando no pudo más lo sacamos fuera, le presionamos la herida y le pusimos toallas mojadas, pero había perdido mucha sangre y no tenía fuerzas». Sostuvo, en todo momento, que la acusada se defendió: «Fue en defensa propia».

«Yo no quería», grita en su puesta a disposición judicial

La acusada pasó a disposición judicial este lunes en Lorca, entre sollozos y balbuciendo «yo no quería». En las puertas del juzgado número 4 de Lorca, en funciones de guardia, la esperaba su novia y otros familiares de la joven.