Denuncian ante la Guardia Civil «continuos actos vandálicos» en jardines de Águilas desde septiembre El arreglo de los destrozos «ha requerido más de una semana de trabajo de dos personas»

Los concejales de Zonas Verdes y Ciclo Integral del Agua de Águilas, Noelia Ruano y José Luis Moreno respectivamente, denunciaron ante la Guardia Civil «los continuos actos vandálicos que desde el pasado mes de septiembre se vienen registrando en distintas zonas verdes y jardines de la localidad». Es «una incívica actitud que, además del daño ambiental y la importante pérdida de agua, supone un gran coste económico para las arcas municipales ya, además de tener que remplazar arbolado y tuberías de goteo», indicaron en un comunicado. Por el momento, el Ayuntamiento no ha cuantificado los daños totales, indicaron fuentes municipales a LA VERDAD.

El arreglo de los destrozos «ha requerido más de una semana de trabajo de dos personas; tiempo durante el que estos dos trabajadores no han podido dedicarse a las labores diarias programadas», explicó Moreno. Y detalló que en septiembre se registraron cortes en gomas en las zonas ajardinadas del cinturón verde, el polígono industrial y el parque forestal Felipe López. En octubre, tras la reparación, volvieron a ser vandalizadas las mismas áreas y, además, «se arrancaron las plantaciones de árboles de la calle Juan Pablo II», lamentó la edil de Zonas Verdes.

«Lo lamentable es que se trata de actuaciones dirigidas a causar el mayor daño posible, perfectamente planificadas y que se realizan en zonas poco visibles, con lo que las pérdidas de agua, hasta que son detectadas, son muy importantes», agregaron los concejales en un comunicado.

El Consistorio detectó también casos de «pérdidas difícilmente irremplazables», como las moreras de gran porte que este verano fueron secadas de forma intencionada en La Colonia. «Tras efectuar las analíticas pertinentes, se detectaron restos de plaguicidas; dato que se ha puesto en conocimiento del Seprona, con el objetivo de intentar descubrir al autor de tales atentados medioambientales», señaló Moreno. Ambos concejales agradecieron la implicación ciudadana en el cuidado de este «patrimonio urbano».

