Juan Marín: «El agua ha traído subsistencia y arraigo»

Tiene la esperanza de que un nuevo escenario político permita llegar a un acuerdo que permita solucionar un problema recurrente en el Sureste como es la falta de agua. Foros como el que organizan hoy 'La Verdad' y 'ABC' son idóneos para avanzar en posibles soluciones.

-¿Qué valoración hace de los 40 años del acueducto?

-Es la mayor infraestructura que se ha hecho en el Levante. Se han hecho carreteras, aeropuertos, redes ferroviarias, pero jamás podremos pagar lo que ha significado esta infraestructura. Ya no nos acordamos de que esta zona hace 50 años era semidesértica. Yo muchas veces me subo al castillo de Lorca y miro hacia Puerto Lumbreras y Almería, a ese desierto que nos venía comiendo, y luego observo las tierras de Lorca hacia Caravaca y me pregunto qué hubieran sido sin el agua que empezó a llegar y a transformar el paisaje, la sociedad, las ciudades y la Región por completo. Hemos perdido la memoria histórica y no recordamos lo que era esto hace medio siglo. Sin agua seríamos un desierto. Ha generado empleo, progreso, desarrollo y riqueza.

Debemos ser conscientes de que en el Sureste no hay otra forma de vida que no sea el sector agroalimentario. Hay numerosos municipios que sin industria ni turismo dependían casi exclusivamente de este sector. Un ejemplo es Cieza, con esas plantaciones, esas floraciones, esas cooperativas y ese desarrollo. Tenemos grabado en la memoria cómo nuestros padres y abuelos hace 45 años se marchaban con una maleta de cartón-piedra durante cuatro meses a la vendimia francesa para traerse unos miles de duros. Empezamos con la ganadería, pasamos al pimiento de bola, luego el algodón y poco a poco se fue transformando en campos de alcachofa, lechuga, coliflor, brócoli. A fin de cuentas, el agua ha traído subsistencia y arraigo. Hace 30 años parecía que no había prosperidad, y ahora me monto en ese tren que usaban quienes se iban a la vendimia desde Lorca y al paso de los municipios veo que el 70% u 80% de las naves que se levantan a un lado y a otro son de empresas del sector agroalimentario.

-¿Qué perspectivas tiene acerca del futuro del Tajo-Segura?

- Tiene que llegar un punto donde actuemos antes de caer al abismo. Estamos muy preocupados desde hace años porque no hemos sabido vender a la sociedad civil la importancia de esta infraestructura. Nuestros propios hijos la desconocen. Nos preocupa porque la sociedad no empuja suficientemente y da por hecho que esta industria se va a mantener y pensamos que todo esto está garantizado. Como la sociedad no empuja, los políticos y las administraciones no se hacen eco; ahora estamos en una de las peores situaciones posibles. Pero en momentos críticos también se tensa tanto la cuerda que, por sentido común y antes de que se rompa, tendría que llegar alguna solución. Espero que aparezca algún rayo de luz y encuentros o foros como el que se va a organizar en Madrid deben servir para que el sentido común y la reflexión lleven a hacer las cosas bien y a poner soluciones. Estoy seguro de que si nos viéramos en una situación límite, la sociedad jamás dejaría que esta infraestructura muriera y se echaría a la calle.

-¿Se acostumbran los mercados a esta situación?

-Los mercados están muy pendientes de nosotros. De hecho, hemos pasado una de las peores etapas, que ha coincidido con el periodo de sequía que se inició en 2015. Nos ha tocado trasladar confianza y seguridad, que se están tomando medidas y un mensaje claro: que jamás se va a llegar a cortar el grifo del agua del Trasvase.

Como desde la primavera pasada ha llovido, estamos en un año de estabilidad. Debemos tranquilizar a la producción nacional sin especulaciones ni pronósticos de que el Levante o Murcia vayan a fallar y otras zonas tengan que activarse generando crisis de oferta y producto.

-¿Cómo valora el mix de trasvase y desalación del que tanto se habla?

-En una situación como la actual no podemos demonizar ni la desalación ni los trasvases. Este mix entre aguas reutilizadas, desaladas y trasvases es una realidad que nos costó trabajo entender pero hay que asimilar. Estamos en una zona castigada periódicamente por sequías, por eso debemos contar con máquinas que nos puedan garantizar el suministro. Ahora, el uso excesivo del agua desalada, al margen de su coste económico y consumo de energía, también tiene problemas medioambientales; así que lo idóneo es un mix que funcione. Las desaladoras están para paliar sequías, pero no se puede sustituir agua trasvasada por desalada.