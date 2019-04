«Si no hay agua, recurrimos a desaladoras» Un técnico y dos agentes recogen muestras de agua de una desalobradora, el pasado martes. / m. guillén / efe La mayoría de agricultores del Campo de Cartagena guardan silencio después de la operación del Instituto Armado JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 4 abril 2019, 04:23

«El productor que no tiene agua se ve en la obligación de recurrir a una desaladora». Estas palabras, pronunciadas por el agricultor Francisco José Baños, intentan justificar el uso de este tipo de instalaciones en el Campo de Cartagena. Allí reinó ayer el silencio entre la mayoría de agricultores, después de saltar a los medios la noticia de que la Guardia Civil estaba investigando el uso de casi medio centenar de desalobradoras.

La mayor parte de los agricultores no quisieron hacer declaración alguna sobre la actuación de la Guardia Civil por el 'caso Topillo'. Uno de los pocos que no tuvo problema en hablar fue Baños, natural de Torre Pacheco y productor de pimiento, calabacín y melón. «Yo no tengo desaladora. Pero, si no hay agua, ¿cómo regamos? Lo que la gente no sabe es que una desaladora no es rentable porque vale mucho dinero, y hay productores que recurren a ese sistema cuando no hay agua», explicó. «Los Gobiernos regional y nacional autorizaron su uso hace muchos años. Yo creo que los nitratos no tienen la culpa de lo que le está pasando al Mar Menor; también está detrás de su deterioro el turismo y los vertidos de algunas viviendas y complejos. Además, ahora hay abonos de liberación lenta, y no se han realizado estudios sobre si estos son buenos o malos para el medio ambiente», añadió Baños. Para él, la solución más fácil a este problema es «construir tuberías y llevarse los residuos a otro lugar».

En los bares de Avileses no se hablaba ayer de otra cosa. José Manuel García, gerente del local El Puente, donde cada mañana van a almorzar numerosos productores, relató que «siempre se han utilizado los acuíferos subterráneos, desde el año 1956. Dudo mucho que los vertidos lleguen al Mar Menor, estando a varios kilómetros de aquí». Sostiene que «una de las cosas que no se tendría que haber hecho es la plantación de cítricos en esta zona, porque necesitan mucha agua. El tema es que se está vendiendo agua mucho más barata, a través de desalobradoras, que al precio al que se compra en Castilla-La Mancha. Pienso que la investigación que ha iniciado esta semana la Guardia Civil va por ese lado, y no por el de los nitratos», afirmó el dueño de este local. «Hablo cada día con agricultores y sé un poco de este tema», dijo.

'La Verdad' también estuvo en varias fincas para conocer las opiniones de los profesionales del sector hortofrutícola. «No sé nada del asunto; no voy a decir nada», dijo el empleado de una cooperativa en Balsicas. «Cero. Yo no tengo conocimiento de desaladoras ni de actividades irregulares», comentó otro trabajador.

Los salones de Ifepa, en Torre Pacheco, acogieron ayer la celebración de la Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, donde también se dieron cita muchos productores del Campo de Cartagena. José Sandoval, jefe de ventas de Séminis, afirmó que «hay una preocupación muy grande de los agricultores por la escasez del agua desde hace muchos años. Muchas empresas se están marchando a otras zonas de España donde no existe este problema, y lo peor de todo es que ni el Gobierno regional ni el nacional proponen solución alguna a este problema».

Allí se reunió un grupo de agricultores. «Hay una persecución hacia nosotros que no es verídica. Tenemos nuestra parte de culpa en relación a los vertidos, pero también la tienen algunas casas y establecimientos hoteleros», aseveraron. Propusieron, asimismo, «la instalación de tuberías que recojan la suciedad», y defendieron que «no sabemos cuántas desaladoras de las que se están investigando se encontraban en funcionamiento».

La actuación de la Guardia Civil también fue el tema de conversación de varias empresas de productos fitosanitarios. «Lo peor es que muchos que han sido citados a declarar no sabían que estaban haciendo algo irregular. Por aquí han pasado agricultores muy preocupados ante esta situación», confesó la empleada de una firma, que prefirió no dar su nombre.