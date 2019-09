«El agua te puede ahogar dos veces» Mercedes Lloret trata de contener el llanto, en el salón de su domicilio dos veces inundado; junto a ella, su hijo Toni. / ANTONIO GIL / AGM La segunda inundación en tres años en Los Alcázares deja miles de damnificados como Mercedes Lloret, que ha tenido que salir de su casa de nuevo a sus 80 años ALEXIA SALAS Viernes, 20 septiembre 2019, 02:55

Ni muebles, ni ropa, ni el más mínimo recuerdo. A Mercedes Lloret, vecina de 80 años de Los Alcázares, el agua no le dejó ni rastro de su vida. En la madrugada del pasado jueves 12 de septiembre tuvo que salir, por segunda vez en dos años, en brazos de los bomberos porque el nivel del agua ya le subía por el colchón. Dos veces la ha echado la riada de su casa en dos años y medio, ya que en la Navidad de 2016 vivió la misma situación. En ambas ocasiones, fue evacuada al Centro de Tecnificación Deportiva de Los Narejos, donde se resguardó del primer impacto de la ola de barro. Y por dos veces deja su casa atrás, con lodo hasta en las sartenes. Como carecía de seguro, tuvo que pedir un crédito bancario, que le sigue quitando todos los meses un mordisco de 600 euros a su pensión.

La Asociación de Afectados por las Inundaciones exige una «solución global» para que el municipio no vuelva a pasar por lo mismo

Con el dinero justo quitó las humedades para volver a hacer su casa habitable. «Perdí todo lo que tenía de un metro para abajo», se lamentaba la mujer en junio de 2016, cuando pudo volver a su casa tras las obras. Aquel verano se aferraba a un álbum de fotos enmohecido, con las páginas hinchadas por la humedad y una pátina de manchas marrones que tapaban las escenas de su boda con Antonio Rodríguez, el zapatero del pueblo. En esta ocasión, no pudo salvar ni eso. Ya a salvo en la casa de un familiar en La Zenia, Mercedes saca a relucir el último recuerdo: «Tenía una foto de mi marido en la mesilla y, cuando me desvelaba, me pasaba las horas mirándolo. Pero eso tampoco está ya. Ya solo está en mi memoria». Mercedes comparte las pérdidas de su vida. «Nos llevábamos muy bien. Nos sentábamos por la tarde en una mecedora y estábamos así horas junticos», cuenta la viuda. Quiere mirar hacia adelante y pensar que «lo importante es que estamos a salvo y mi hijo está conmigo».

«Una casa con escalones»

Mercedes ha encadenado un ictus y una angina de pecho entre riada y riada, por eso su hijo Antonio la mantiene apartada del barrizal que es aún Los Alcázares. En las horas posteriores a la riada, Mercedes se decía a sí misma: «Tengo que ser fuerte». Creía que a su edad ya no tendría que vivir en dos ocasiones una situación extrema, pero a los 80 años ha aprendido que «el agua te puede ahogar dos veces. Ya no quiero volver a esa casa», se sincera Mercedes, que por encima de todo pide no volver a vivir otra vez el sobresalto que provoca una riada. «Quiero una casa con escalones, para que no me alcance nunca más», afirma la anciana, que no recuerda inundaciones de la envergadura de las vividas en los últimos años. «Antes, cuando llovía, bajaba el agua por la rambla, pero nunca se metía en las casas», asegura. Sus hijos le han querido evitar por segunda vez la peor escena, la de los muebles y demás pertenencias cubiertas de barro a lo largo de la acera de su calle en el centro urbano. En los próximos días, su caso formará parte de la larga lista de damnificados por las inundaciones, impresa en varios folios sobre las mesas de varios despachos oficiales.

Entre riada y riada, esta vecina ha sufrido un ictus y una angina de pecho: «Tengo que ser fuerte, pero no quiero volver a esa casa»

Por su parte, la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Los Alcázares recordó en la jornada de ayer la necesidad de «recuperar el municipio, que no debe volver a ser el mismo para que no vuelva a suceder otra vez esta desgracia». En un comunicado, la asociación pidió «soluciones globales y no parches». Denuncia el colectivo la «falta de amparo de las administraciones públicas»; y reclama «una explicación pública y detallada de las verdaderas causas de las inundaciones para conseguir una inmediata ejecución de las infraestructuras necesarias».