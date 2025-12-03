La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una familia de jabalíes en una imagen de archivo. Andreu Dalmau

La Comunidad exige al Ministerio una conferencia sectorial para abordar la peste porcina

Los responsables regionales consideran que la situación actual «exige una respuesta institucional conjunta»

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente, Sara Rubira y Juan María Vázquez, reclamaron al Gobierno central que convoque «de forma urgente» las conferencias sectoriales con motivo de la aparición de peste porcina en un foco localizado en un área cercana a Barcelona. Los responsables murcianos consideran que la situación actual «exige una respuesta institucional conjunta, decidida y técnica, que permita articular de manera coordinada una estrategia nacional eficaz que contemple tanto las competencias ambientales como agrarias y ganaderas».

Además, en la carta dirigida tanto a la ministra Sara Aegesen como a Luis Planas, destacan la problemática derivada de la sobrepoblación de jabalí, que se acercan cada vez más a núcleos poblados, como ocurre en Cartagena, que según los consejeros de la Región son consecuencias «de la imposición de una visión ideológica en el control poblacional» de estos animales y de otras especies silvestres de riesgo sanitario.

Desde la Comunidad se reprocha al Gobierno central «falta de iniciativa» para fijar acciones que impidan la propagación de enfermedades de «alto impacto económico y sanitario», unas medidas que no pueden «realizarse de forma fragmentaria ni mediante procedimientos escritos que impidan un debate riguroso». Entre ellas, reclaman la coordinación de actuaciones, el refuerzo de sistemas de vigilancia epidemiológica y la adopción de medidas de apoyo extraordinario al sector porcino y ganadería extensiva.

