La agricultura ecológica retrocede en la Región de Murcia por la crisis en precios y demanda tras años de expansión

La agricultura ecológica ha llegado a un punto de inflexión en la Región de Murcia. Uno de los buques insignia de los modelos productivos ... en España se tambalea cuando en nuestra comunidad ya suponía un tercio de toda la superficie cultivable tras una década de continuo crecimiento. El impacto de la subida de precios en la cesta de la compra, la caída de la demanda, los costes de producción o el incremento de los problemas en sanidad vegetal explican la pérdida de poder de estos productos orgánicos en el campo murciano. El periodo de regresión que vive el sector ecológico desde 2023 todavía no es tan pronunciado, pero el contexto socioeconómico estatal e internacional no parece que vaya a poner las cosas fáciles a estos agricultores a corto y medio plazo.

Los cultivos ecológicos en la Comunidad vivieron durante la pandemia de la covid una expansión sin precedentes, ganando entre 2019 y 2022 (cuando llegaron a su pico máximo, con 117.879 hectáreas) unas 32.500 hectáreas. Entonces el número de operadores había superado la barrera de los 5.000 inscritos en producciones con certificado ecológico, pero hoy esa estadística vuelve a estar por debajo de esa referencia. La pérdida de superficie productiva con cultivos orgánicos es pequeña, de un 1,6% en dos años (apenas 1.853 hectáreas), pero que haya una tendencia negativa desde 2023 llama la atención y explica el daño que ha hecho la crisis inflacionista internacional tras una década en que lo ecológico ha duplicado su presencia en el agro regional.

En muchos productos, el diferencial de precios se ha reducido, y hoy el valor de un alimento de cultivo convencional se ha acercado mucho al ecológico. El resultado final es que al agricultor le deja de resultar atractivo a nivel económico apostar por la agricultura más verde. «El coste productivo de estos cultivos es más alto, y además hay que pagar una certificación. Se necesita un periodo de reconversión» hasta conseguir el sello 'eco', «y si después el agricultor sale al mercado y ve que va a obtener lo mismo que si hubiera hecho un cultivo tradicional, no ve que haya compensación», explica a este periódico David Samper, productor ecológico y presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm). «Ha habido un buen crecimiento de la productividad y mayor desarrollo comercial, pero no ha calado demasiado en el consumidor final. Al final, la caída en el número de operadores y las hectáreas de superficie «sucede cuando la oferta gana a la demanda».

El nicho de mercado que consumía ecológico ha chocado contra un aumento generalizado del valor de los alimentos en una sociedad acostumbrada a precios baratos. «El producto ecológico ya no vale lo que valía en mercados sólidos como el centro y norte de Europa» porque la pérdida de poder adquisitivo y la recesión en muchos países del Viejo Continente han hecho «cambiar radicalmente los hábitos de consumo», detalla José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia. «Hemos llegado a un periodo de regresividad, un punto de inflexión», reconoce el representante agrario, en un momento en el que este modelo, pese a todo, había conseguido superar de sobra el objetivo de la Unión Europea de tener un 25% de agricultura en ecológico antes de 2030.

Almendro, viñedo y olivar

Los cultivos leñosos acaparan la mayoría de la actividad del sector 'eco' en la Región. Solo el almendro, el viñedo y el olivar representan el 62% del total de esta agricultura. Cereales y pastos también tienen una importante presencia, mientras frutas y hortalizas suman 5.200 hectáreas en la Comunidad, es decir, casi el 4,5%. Este abanico de cultivos, unos con mayor protagonismo que otros, también muestra una realidad que está detrás de muchas plantaciones asociadas al secano: las prácticas ecológicas y agroambientales permiten el acceso a ayudas específicas de la Política Agraria Común (PAC), pero el sector contempla estas cuantías económicas como un apoyo puro y duro a la renta, una forma de compensación, de la que muchos acaban tirando, y de mantener explotaciones sin buscar la producción.

Los datos que maneja la Consejería de Agricultura muestran que en esa tendencia negativa se ven más afectados el cereal, el viñedo y los cítricos. El olivar, por contra, sí logra aumentar su producción. Este departamento del Gobierno regional entiende que desde hace dos años «se está detectado una consolidación de la superficie de cultivo ecológico en la Región de Murcia con pequeñas fluctuaciones, pero sigue siendo la comunidad con más porcentaje de superficie dedicada a estos cultivos». Samper, además, añade que la Región es la comunidad que más aguanta, porque ese retroceso se percibe con mayor fuerza en otros territorios, e incluso en otros países europeos.

«Las cantidades que se venden en la agricultura tradicional comparadas con lo ecológico tienen unas diferencias importantísimas», comenta el presidente del Caerm, que incide en que un productor convencional «tiene una red de distribución más madura y mejor organizada, y la del ecológico es algo que todavía tiene porcentajes pequeños». Si el alimento ecológico crece un poco más que la demanda, «ya no hay ese consumo y se generan excedentes, los agricultores se tienen que ir a la agricultura tradicional». El presidente de COAG, por su parte, pone el acento en la «pérdida de valorización» que han tenido estos alimentos, y que requiere de nuevas estrategias para revertir la situación.

Sanidad vegetal

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, percibe también ese «abandono» de la certificación ecológica por «falta de rentabilidad» y ante precios que los consumidores ven como «prohibitivos», a lo que suma las consecuencias de la actual normativa europea sobre el sector que «incrementa los costes de producción». Apunta a los problemas que existen en el campo murciano para combatir las plagas, máxime cuando la combinación de altas temperaturas o lluvias torrenciales potencian más los daños. «El problema de la avispilla en el almendro, con los métodos de lucha biológicos, no se puede combatir; han sido ineficaces» en el cultivo ecológico que reina en la Comunidad.

La presencia de insectos como el trips o la araña roja generan situaciones «en las que, a veces, no te da tiempo a reaccionar», remarca Gálvez, un tiempo que se acorta aún más si el cultivo es orgánico. Agricultura, en la misma línea, señala la ausencia de fitosanitarios 'eco' para combatir las plagas: «Todos los años estamos solicitando peticiones para el uso excepcional de productos, y sumándonos a las peticiones de otras comunidades para que tengan más productos disponibles y así poder afrontar la batalla con armas», dicen fuentes de la Consejería.

Samper, en este punto, se muestra optimista porque una labor importante que ha hecho la agricultura ecológica es que «ha permitido desarrollar productos para el cuidado de las plantas y con menos contaminantes». «A nivel general, se han desarrollado sistemas de producción que han estado tutelados por la agricultura ecológica y que también se usan en la agricultura convencional. En definitiva, se pueden producir alimentos de calidad en esta agricultura porque hoy en día hay muchos más medios que hace 20 años», especifica. Opina que estos cultivos todavía tienen «un gran colchón para seguir creciendo», pero pide el empuje y la protección de todos hacia un sistema productivo que logra el cuidado del suelo al estar «rico en nutrientes y microorganismos».

«Una agricultura más sostenible ahorra mucho dinero al Estado»

Las administraciones con competencias en materia de agricultura «tienen mucho que decir» en las estrategias que se necesitan para sostener y fomentar la agricultura y consumo de productos ecológicos. Juan Antonio Martínez Rubio, productor y gerente de la empresa Toñifruit, en Librilla, se dedica desde hace muchos años a la comercialización de cítricos, fruta de hueso, granadas y uva de mesa en ecológico. «Necesitamos gobiernos valientes que apuesten por una agricultura más sostenible, más sana, porque a medio y largo plazo le va a ahorrar mucho dinero al Estado», opina, pero va más allá en su reflexión: «Si un consumidor se alimenta de una manera sana, sin químicos, respetando el medio ambiente, siendo incluso socialmente más sostenible, tendremos un sistema sanitario menos tensionado, con menos costes de medicamentos y de atención hospitalaria».

Tendremos, dice, un sistema laboral «más equilibrado para el trabajador» y, a nivel medioambiental, «un suelo más vivo», sin «esquilmarlo como se hace en una agricultura convencional». Martínez, vocal en la junta directiva de Asaja Murcia, no es ajeno a la problemática que vive la agricultura bío. El crecimiento del consumo del producto ecológico, en torno a un 5% de media al año, se ha topado con una crisis inflacionista en Europa, por lo que «ha habido un desajuste en la demanda, porque la oferta en los últimos cinco o seis años se ha duplicado».

El exportador apunta que la Unión Europea, con su estrategia verde 'De la granja a la mesa', «no ha legislado para mantener un equilibrio de la demanda». Tenía que haber fijado también en un 25% el objetivo del consumo de productos orgánicos antes de 2030, y apoyarse en «colegios, hospitales, ejércitos, universidades, etc.».

Perfil de clientes

Más del 50% del consumo de frutas y hortalizas bío corresponde a las cadenas de supermercados europeas. Otro 30% está localizado en cadenas especializadas en ecológico y el resto está en grupos de consumo, venta directa o mayoristas, según el perfil de clientes que maneja la firma Toñifruit.

Las inclemencias climáticas y la llegada de plagas exóticas en los últimos años en España «causan una mayor dificultad en el control de enfermedades en la producción; es algo que engloba a cualquier cultivo, y el ecológico no está exento de ello».