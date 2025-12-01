La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cultivo de hortalizas de hoja en ecológico, en una explotación en la Región de Murcia. CAERM

La agricultura ecológica retrocede en la Región de Murcia por la crisis en precios y demanda tras años de expansión

La inflación y el menor margen de beneficios provocan que esta producción estrella de la Comunidad pierda agricultores y superficie los últimos dos años

Alberto Sánchez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:43

La agricultura ecológica ha llegado a un punto de inflexión en la Región de Murcia. Uno de los buques insignia de los modelos productivos ... en España se tambalea cuando en nuestra comunidad ya suponía un tercio de toda la superficie cultivable tras una década de continuo crecimiento. El impacto de la subida de precios en la cesta de la compra, la caída de la demanda, los costes de producción o el incremento de los problemas en sanidad vegetal explican la pérdida de poder de estos productos orgánicos en el campo murciano. El periodo de regresión que vive el sector ecológico desde 2023 todavía no es tan pronunciado, pero el contexto socioeconómico estatal e internacional no parece que vaya a poner las cosas fáciles a estos agricultores a corto y medio plazo.

