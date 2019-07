Los agentes sociales claman por la estabilidad ante la incierta investidura estatal El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, durante una reciente reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales. / Juan Medina / REUTERS Croem, Cámara de Comercio y Fecoam reconocen que les gustaría una abstención de PP y Ciudadanos para garantizar la moderación del Gobierno central DAVID GÓMEZ Lunes, 22 julio 2019, 07:33

El dinero para financiar los servicios públicos, el agua necesaria para regar los campos, las carreteras que agilicen el tráfico en el entorno de la capital, la culminación de la llegada de la alta velocidad ferroviaria, los jueces y fiscales que se precisan para acabar con la saturación de los tribunales y el plan que ponga coto a los vertidos en el Mar Menor. Son algunas de las cuestiones importantes para la Región que dependen de lo que ocurra a partir de hoy en el Congreso de los Diputados, donde se inicia el debate de investidura de Pedro Sánchez casi tres meses después de que las elecciones generales del 28-A dieran la victoria a los socialistas.

El candidato del PSOE busca desde esta mañana la confianza de la Cámara para formar gobierno sin saber todavía si contará con los apoyos necesarios, es decir, con la mayoría absoluta en la primera votación de mañana o la simple en la segunda, que tendrá lugar el jueves. El acuerdo con Unidas Podemos parece más cercano después de la renuncia expresa de Pablo Iglesias a entrar en el Consejo de Ministros. De concretarse el pacto, y si se consigue el visto bueno de otros grupos nacionalistas, se alejaría el fantasma al que más temen ahora mismo los agentes sociales y económicos de la Región, que es el de una repetición de los comicios que prolongue durante varios meses más la situación de interinidad en el Estado.

Llamada al desbloqueo

Porque si hay algo por lo que suspiran los empresarios es por la estabilidad política, sobre todo ante los nubarrones que empiezan a aparecer en la economía. Así que eso es lo único que pide el presidente de Croem, José María Albarracín, de cara al debate que arranca hoy. «No es buena la incertidumbre nacional y no favorece al conjunto de las comunidades autónomas, en particular a la Región. Esperamos que se conforme un Ejecutivo fuerte en España de forma rápida», declara Albarracín, que además de estabilidad reclama a Pedro Sánchez «moderación, que huya de los extremismos». De esta afirmación se podría deducir que no está la patronal muy tranquila ante la posible concesión de ministerios a Podemos. Por eso reconoce su presidente que le hubiera gustado una abstención de al menos uno de los dos partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, que finalmente no se producirá. «No podemos decidir por ellos», admite.

Ese mismo «ejercicio de responsabilidad, por encima de los intereses propios» es el que solicita el responsable de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, a todos las formaciones, pero principalmente Partido Popular y Ciudadanos. «Creemos que es importante no hacer concesiones a los partidos que se sitúan al margen de las normas democráticas», indica López Abad, que coincide con Albarracín en la necesidad de que España tenga «un Gobierno fuerte y una oposición fuerte». De esta forma, se crearía «un marco propicio para que los empresarios sigamos tomando decisiones de inversión privada y creando puestos de trabajo».

Otro partidario de que PP y Cs faciliten la investidura de Pedro Sánchez no votando en contra de la misma es el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam), Santiago Martínez. Porque a los agricultores les urge que haya cuanto antes un Ejecutivo con plenos poderes para que defienda sus intereses en las negociaciones del tratado comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). «Esto puede ser la puntilla para nosotros, junto al veto ruso y al 'Brexit', y hace poco el ministro de Agriculturanos convocó a una reunión en Madrid para manifestarnos su preocupación porque está atado de pies y manos», confiesa Santiago Martínez, que demanda a Pedro Sánchez que, entre las carteras que ceda a Podemos, no esté la de Agricultura. «Entonces sí que no habrá forma de sacarle punta al sector», avisa.

Para el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, la interinidad del Ejecutivo no es ningún problema mientras se cumpla la ley del Memorándum, que establece claramente las normas de funcionamiento para el trasvase. Sobre la posible entrada de Podemos en el Consejo de Ministros y la posición antitrasvasista que este grupo político ha mostrado, Jiménez prefiere «no aventurar nada», remarcando que «va a ser muy importante quiénes figuren en los puestos intermedios y las posturas que mantengan respecto a la política del agua».

El avance que dio ayer Moncloa de que la intervención de hoy del candidato tendrá entre sus ejes «la emergencia climática» hará que regantes y agricultores estén muy pendientes del discurso por si anuncia un giro en la gestión hídrica.

Urgencia sindical

Otros que están deseosos de que se forme gobierno, pero por motivos distintos, son los responsables autonómicos de los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. En este caso, lo que esperan Antonio Jiménez y Santiago Navarro, máximos dirigentes regionales de las dos organizaciones, es que se constituya un Ejecutivo de progreso entre PSOE y Unidas Podemos que aborde cuanto antes la derogación de las dos últimas reformas laborales, así como los cambios que se introdujeron en la ley de pensiones durante el mandato de Rajoy.

«La izquierda tiene una ocasión inmejorable para tomar el timón de la nación y llevar a cabo proyectos de marcado tinte social y laboral, que posibiliten la recuperación de derechos y libertades perdidos durante la crisis», subraya el secretario general de UGT en la Región. Sobre la polémica en la que han estado enfrascados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante estas últimas semanas, discutiendo si el Ejecutivo debe ser de coalición o de cooperación, Jiménez señala que «las fórmulas siempre deben ser secundarias», porque lo que realmente importa es «que se consensúe un programa de progreso y de cambio».

Para Santiago Navarro, por su parte, la formación de gobierno corre prisa «para poder abordar los temas que tenemos pendientes, como las contratas y la negociación colectiva». El líder autonómico de CC OO lamenta las dificultades para el entendimiento entre las fuerzas de izquierdas que se ha visto en estas última semanas, «todo lo contrario de lo que ocurre con la derecha».

También está interesado en que la situación en Madrid se aclare lo más rápido posible el presidente del TSJ en la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, que lleva años reclamando más medios para dar salida al atasco monumental que hay en los tribunales murcianos, donde se acumulan más de 100.000 asuntos pendientes debido a que no hay suficientes jueces para dar respuesta a los ciudadanos. En el mundo judicial se apremia para una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal que acabe con los plazos de instrucción y amplíe las atribuciones a la Fiscalía en la fase de investigación de los procesos. Desde el TSJ estiman prioritario que se trate la Justicia como un tema de Estado y se busque un pacto nacional.