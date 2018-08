Los agentes de la Guardia Civil ven necesarios nuevos cuarteles en 10 poblaciones Antiguas instalaciones de los carabineros de Puerto de Mazarrón, donde se levantará el nuevo cuartel. / P. R. La mitad de las 45 dependencias que el Instituto Armado tiene en la Región está pendiente de reparaciones debido a su antigüedad MIGUEL RUBIO Lunes, 13 agosto 2018, 07:36

El plan de inversiones para la Guardia Civil que baraja la Delegación del Gobierno, con proyectos en Mazarrón, Moratalla y Alhama de Murcia, entre los más destacados, se queda corto a juicio de los agentes del Cuerpo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera «urgente» la construcción de diez nuevos cuarteles en otras tantas localidades para cubrir los servicios que presta el Instituto Armado. Además de las tres poblaciones citadas, la asociación añade a la relación Cieza, Mula, Calasparra, El Albujón (Cartagena), Fuente Álamo, Blanca y Águilas. Pero las reivindicaciones van más allá. Porque, según la AUGC, el estado de conservación del parque de acuartelamientos de la Región arrastra una lista de reparaciones pendientes debido principalmente a su antigüedad, ya que en algunas localidades los edificios datan de principios del siglo XX. De los 45 puestos y cuarteles repartidos por la geografía regional, la mitad requiere obras de mejora, desde renovación de las instalaciones eléctricas a trabajos de pintura y acondicionamiento de «diversas infraestructuras», apuntan desde la AUGC.

La Delegación del Gobierno ha anunciado la construcción de nuevas dependencias en Mazarrón (un proyecto que, según los agentes, lleva quince años de retraso) y Alhama de Murcia (previsto para 2022), además de reformas de calado en las instalaciones de Moratalla. Pero el departamento que dirige Diego Conesa no aporta más detalles. Un portavoz explica que, de momento, el delegado del Gobierno está manteniendo una ronda de entrevistas por los municipios (en la mayoría de los casos, en el seno de las juntas locales de seguridad) para conocer las necesidades y fijar una posible relación de prioridades. Desde la AUGC se señala, además, que podría llevarse a cabo la reforma de la fachada del cuartel de Cartagena, «pero las noticias que nos llegan es que al menos este año existen pocos fondos para inversiones», indica esta asociación, que acapara el 60% de la afiliación dentro del Cuerpo.

A estas necesidades, la Comunidad Autónoma plantea otra: un nuevo cuartel de la Benemérita en la zona de la Vega Media del Segura que cubra a los habitantes de la comarca, desde Ceutí a Alguazas. Esa reivindicación fue planteada por el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, al ministro Fernando Grande-Marlaska en la última reunión del Consejo de Política de Seguridad, en Madrid. Allí, Rivera también recordó que sigue pendiente la construcción de las nuevas comisarías de la Policía Nacional de Alcantarilla y Yecla, dos proyectos que se arrastran desde el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

La Delegación inicia una ronda de contactos para conocer las demandas y fijar prioridades

Moratalla, Mazarrón y Alhama de Murcia figuran en la relación de las próximas inversiones

¿Cierre de puestos?

El futuro de las inversiones en acuartelamientos depende en buena medida del plan de reorganización del Instituto Armado que lleva preparando el Ministerio desde hace tiempo, y que ahora hereda el equipo de Grande-Marlaska. El documento recogería, entre otras medidas, la clausura de los puestos más pequeños para una redistribución de los efectivos y de los distintos servicios en los cuarteles principales. En la Región no ha trascendido la repercusión de dicho plan, ni se habla de cierres, pero hay cuarteles que podrían estar en el punto de mira por sus escasas plantillas.

«El plan de reorganización existe, pero no sabemos el calado ni cuándo se aplicará», indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. «Lo que está claro es que la situación no puede seguir así. O amplían las plantillas o reorganizan los cuarteles. Que sea lo que quieran, pero que lo hagan», añade el portavoz de la asociación. Y pone el dedo en la llaga sobre las carencias de personal. En toda España, unos 20.000 agentes; y extrapolada la cifra a la Región «faltan unos 200 efectivos del catálogo», un número que se duplicaría atendiendo a la actual estructura del Cuerpo. Las limitaciones de plantilla, según la AUGC, plantean serios problemas en varios puestos, donde no hay suficiente personal para programar turnos y «se trabaja a demanda». Cita casos como el de Zarcilla de Ramos (Lorca), que solo cuenta con tres agentes, y el de El Palmar (Murcia), con cinco.