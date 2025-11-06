La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Promoción del turismo en la Región de Murcia en una imagen de archivo de Fitur 2025. Ayto.

Las agencias de viaje traen el 'mini- Fitur' por primera vez a la Región

Más de 40 operadores receptivos que atienden a casi un centenar de países promocionarán sus destinos el día 12 en un encuentro en Murcia

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:14

Comenta

El evento Roadshow 2025, popularmente conocido en el sector de las agencias de viajes como el 'mini-Fitur', se celebra por primera vez en la ... Región. Tendrá lugar exactamente el próximo miércoles 12 de noviembre. Una cita que reunirá a 42 operadores receptivos que ofrecen sus servicios turísticos en un centenar de países y que presentarán sus propuestas a medio millar de agentes murcianos y de otras provincias próximas como Alicante, Almería, Granada, Albacete, Jaén, entre otras, según las previsiones de los organizadores.

