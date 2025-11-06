Las agencias de viaje traen el 'mini- Fitur' por primera vez a la Región

El evento Roadshow 2025, popularmente conocido en el sector de las agencias de viajes como el 'mini-Fitur', se celebra por primera vez en la ... Región. Tendrá lugar exactamente el próximo miércoles 12 de noviembre. Una cita que reunirá a 42 operadores receptivos que ofrecen sus servicios turísticos en un centenar de países y que presentarán sus propuestas a medio millar de agentes murcianos y de otras provincias próximas como Alicante, Almería, Granada, Albacete, Jaén, entre otras, según las previsiones de los organizadores.

Se trata del encuentro más importante del sector receptivo internacional. Un momento para «crear nuevos contactos, descubrir rutas exclusivas y fortalecer la confianza» con las firmas con las que se trabaja en el día a día, tal como destacan desde la plataforma Central de Receptivos, que impulsa la iniciativa. Y es que consiste en una jornada 100% profesional, pensada para hablar cara a cara con estos colaboradores imprescindibles en los lugares de destino, con vistas a plantear los itinerarios, ajustar presupuestos y descubrir nuevas propuestas para los clientes.

«Llevamos tiempo intentando traerlo a Murcia. Hemos trabajado especialmente para ello en este último año y, al final, hemos conseguido que viniera», destaca a LA VERDAD el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región (Amuravi), David Blasco, quien añade también la ventaja que supone el que se celebre aquí, «puesto que evita el desplazamiento a otras ciudades, como sucede siempre, por ejemplo el pasado año a Alicante».

Porque este 'workshops' turístico nacional está diseñado como un encuentro anual itinerante que se desarrolla en varias ciudades españolas con gran peso del sector. En esta ocasión, además de en Murcia (miércoles 13), será en Barcelona (lunes 10), Madrid (martes 11), Valencia (jueves 13) y Palma de Mallorca (viernes 14).

En la cita, que se celebrará en el hotel Occidental Agalia a lo largo de la mañana, está prevista la presencia de la oficina de turismo de Bruselas, asimismo asistirán profesionales procedentes de la gran mayoría de países de América y Europa, al igual que representantes de destinos de África, Oriente Medio y Asia.

Desde las agencias de viaje regionales destacan las buenas expectativas en cuanto a la demanda, más allá de las incertidumbres y de lo que pueda pasar en un futuro. «El mercado sigue como un tiro y la verdad es que no podemos decir otra cosa», resalta Blasco, que representa a un sector que cuenta con unas 200 pequeñas agencias, sin contar las que están en manos de los grandes grupos operadores.