Los afectados por la trama de los cordones umbilicales recibirán 10.000 euros por daños morales El ahora condenado por la estafa de los cordones umbilicales, Raúl Conejero, durante el juicio. / LV La Audiencia Nacional confirma la condena de Raúl Conejero por estafar a 349 familias, que pagaron para conservar las células madre de sus recién nacidos y fueron estafadas RICARDO FERNÁNDEZ Murcia Martes, 2 abril 2019, 17:22

Las 349 familias, en su mayor parte de Murcia, pero también de otras provincias del sureste español, que se vieron estafadas entre los años 2009 y 2011 cuando contrataron la crioconservación de células madre de sus hijos recién nacidos y descubrieron, tiempo después, que los cordones umbilicales que las contenían habían sido arrojados a la basura, recibirán ahora 10.000 euros en concepto de daños morales, además de las cantidades que abonaron en su día por ese servicio y que oscilan entre los 1.900 y los 2.200 euros. Así lo establece la Audiencia Nacional en una sentencia que acaba de ser notificada a las partes del proceso, conocido popularmente como la 'trama de los cordones umbilicales', y que condena a cuatro años de prisión al principal responsable de la estafa, Raúl Conejero; a su compañía, Representaciones Biomédicas del Levante SL, como responsable civil directa, y a los laboratorios Stem Cell como responsables civiles subsidiarios.

El letrado Evaristo Llanos Sola, que ha llevado la representación legal de varios de los damnificados, ha expresado su satisfacción por la resolución judicial y, especialmente, por el hecho de que se haya declarado la responsabilidad divil subsidiaria de esos laboratorios médicos, pues constituía la parte más compleja del procedimiento. De hecho, el tribunal ha asumido la tesis defendida por este penalista en su informe definitivo de que Raúl Conejero no actuaba como un mero agente comercial de Stem Cell, sino que era un auténtico representante de la mercantil y que ello obligaba a Stem Cell a responsabilizarse de su actuación y a adoptar medidas ante una actuación irregular como la que cometió.

En la primera sesión del juicio, el acusado Raúl Conejero confesó su responsabilidad en los hechos y se conformó con una pena de cuatro años y medio de prisión por delitos de estafa y falsedad documental. Básicamente, admitió los cargos que le atribuía la Fiscalía, que consistían en que, tras contratar con las familias la conservación de los cordones umbilicales con el objetivo de poder afrontar en un futuro posibles enfermedades, este representante no cumplía con su parte, bien porque no enviaba el material biológico al laboratorio que debía guardar las células madre, o bien porque no pagaba a una tercera empresa, ubicada en Alemania, los costes de la conservación de las muestras. Con lo cual esta acababa por destruirlos.

Además, Raúl Conejero «simulaba la firma de los médicos de los laboratorios en certificados con los resultados de los análisis de células madre de sangre del cordón umbilical extraído durante el parto», según explicó el fiscal en su escrito de acusación. No contento con eso, también contrató a una persona, «quien desconocía la verdadera actividad del acusado», para que confeccionara distintas páginas web y dominios «con los que simular la existencia de una empresa con solvencia dedicada a la crioconservación de células madre».

El acusado, que cobraba entre 1.800 y 2.200 euros por el servicio, tenía experiencia en la materia porque estuvo trabajando como agente comercial de la empresa Stem Cell S.A, especializada en preservación de muestras biológicas, entre 2009 y 2011. La cuantía total de la estafa pudo superar los 700.000 euros.